Lan Marie Berg trues med mistillit etter krass kritikk

Tidligere helsebyråd Tone Tellevik Dahl (nummer to fra venstre) og miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (nummer to fra høyre) får skarp kritikk fra kommunerevisjonen. Her er de avbildet sammen med byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (t.v.) og byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (t.h.) under byrådets fremleggelse av forslag til budsjett i fjor høst. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix