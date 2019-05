Lan Marie Nguyen Berg: - Det klør litt i fingrene

MDGs populære politiker er til stede på landsmøte.

FORNEBU (Nettavisen): MDG er det 9. partiet som holder landsmøte denne våren.

Høstens valgkamp er i full gang, og bompengesaken overdøver det meste.

En av partiets mest populære politikere, Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, er til stede, drøye tre uker etter at hun ble mamma.

Nettavisen snakket med henne like før åpningen.

- Det blir et veldig spennende lokalvalg i hele landet, men vi ser konturene av at det blir et valg mellom de som er for grønn politikk og de som er mot, sier hun.

- Da hadde vi sett mye klimahandling, da!

- Vi i denne salen er i alle fall for, ler Lan Marie.

- Hvordan opplever du de mange bompengediskusjonene?

- Jeg må si at i lys av de klimastreikene vi har hatt de siste månedene, både den i mars med 40.000 barn og unge og i dag med mange tusen demonstranter ... Hadde vi sett den samme handlekraften blant alle som har demonstrert for klima hos bompengedemonstrantene, hadde vi hatt mye bra klimahandling, sier hun.

- Det klør litt i fingrene

- Gleder du deg til å komme tilbake fra permisjon?

- Ja, det gjør jeg, det klør jo litt i fingrene, samtidig som det er veldig koselig å være hjemme med hun lille.

- En helt ny følelse

Lan Marie fortalte gladnyheten slik på Facebook:

«En helt ny følelse av lykke ❤️ Lille Ragna Mai kom til verden på søndag. 3,5 kg tung og perfekt fra topp til tå. Nå har Eivind, Ragna Mai og jeg kommet hjem og føler på hvor rart og fint det er å være en familie.»