Lan Marie Nguyen Berg er gravid

- Til våren blir vi tre, jubler Eivind Trædal.

MDG-paret Lan Marie Nguyen Berg (31) og Eivind Trædal (33) giftet seg i sommer.

Og mandag morgen slipper de nyheten om at Oslos miljøbyråd venter barn:

- Til våren blir vi tre! Det vokser en liten krabat i magen til @Lan_Marie Akkurat nå er den lille gutten eller jenta vår ikke større enn et lykketroll, men i april er hen nok ganske mye større. Da får vi enda en grunn til å kjempe for ren luft og trygge skoleveier i Oslo.

Det skriver ektemannen Eivind Trædal på Twitter.

Til våren blir vi tre! ❤ Det vokser en liten krabat i magen til @Lan_Marie Akkurat nå er den lille gutten eller jenta vår ikke større enn et lykketroll, men i april er hen nok ganske mye større. Da får vi enda en grunn til å kjempe for ren luft og trygge skoleveier i Oslo. pic.twitter.com/8hE4kttl21 — Eivind Trædal (@eivindtraedal) November 5, 2018

- Eventyret har bare så vidt begynt

Paret får mye oppmerksomhet: Lan Marie Nguyen Berg for sine grep for å gjøre Oslo bilfritt, for å nevne noe, og Eivind Trædal med sin iver på Twitter.

Det er fire måneder siden bryllupet. - Eventyret har bare så vidt begynt, sa den stolte brudgommen da. Paret ble viet i en katolsk seremoni i et privat lokale i Oslo, etter en vielse i Oslo rådhus.



Paret lot seg avbilde på sykkelen som Lan ble hentet med hos frisøren. MDG-paret som seg hør og bør på sykkel i finstasen.

