Lan Marie Nguyen Berg frykter at bilene skal slippes løs igjen

Hetsen har gått inn på Lan Marie Nguyen Berg, men vil likevel «grønne» på i fire år til.

OSLO/FORNEBU (Nettavisen): Lan Marie Nguyen Berg (31) er bekymret for den dagen da de blå erstatter de grønne i Rådhuset i Oslo.

- Vi er redde for at bilene skal slippes løs igjen og at vi skal få mer biltrafikk i byen. Vi frykter at vi ikke skal fortsette på den gode utviklingen som gjør byen vår bedre å leve i, sier hun til Nettavisen fra sitt kontor helt øverst i Rådhuset i Oslo.

I løpet av de siste to og et halvt årene har Miljøpartiet De Grønne (MDG) bidratt til en kraftig omveltning i hovedstaden. Bompengene har økt, parkeringsplassene har forsvunnet, stadig større deler av byen skal bli bilfri. Samtidig har utbyggingen av sykkelstier økt kraftig, Oslo skal bli europeisk miljøhovedstad i 2019, og byrådet har til og med sponset en nokså kontroversiell satsing på elsykler.

Retningen er tydelig, bort med bilene, frem med de myke trafikantene, sykkel, fotgjengere og busspassasjerer.

For alle disse endringene har Lan Marie Nguyen Berg - for å bruke en kanskje litt upassende metafor - sittet i førersetet.

- I Oslo skal vi fortsette å «grønne» på. Vi skal gjennomføre masse radikal miljøpolitikk. Vi vet at mesteparten av osloborgerne vil ha det, sier Berg, som, spesielt etter at nasjonal talsperson Rasmus Hansson nå trekker seg, er MDGs kanskje aller største profil.

- Folk flest ønsker seg ikke mer biler langs skoleveien eller i nabolaget sitt. Vi så at Siv Jensen brukte oppvarmingen til landsmøtet til å dælje løs på MDG. Det viser hva denne valgkampen kommer til å handle om, sier Berg.

Berg er i helgen på landsmøtet 2018, som MDG selv har kalt starten på valgkampen 2019. Selv venter Berg at den valgkampen kommer til å handle om det hun er mest opptatt av, nemlig: Klima og miljø.

TROR MILJØET BLIR AVGJØRENDE: Lan Marie Nguyen Berg tror neste valgkamp vil handle om miljø.

- Det blir en kamp mellom de som ikke ønsker seg mer grønn politikk mot de som ønsker seg mer grønn politikk. De som ønsker seg mer grønn politikk, må stemme MDG, sier Berg.

- Men folk er vel ikke bare opptatt av klima og miljø? De bryr seg jo om andre ting også?

- Ja, men jeg tror mye av debatten i valgkampen vil handle om nettopp det. Den vil handle om hvorvidt folk er fornøyd med den grønne politikken som byrådet har gjennomført eller ikke. Det er andre områder som er viktige også, men slik vi ser debatten fra regjeringen og opposisjonen i Oslo, tror jeg det er slik valgkampen vil se ut, sier Berg.

Hetset

Samtidig som Berg har vært i fokus for sine miljøtiltak, har hun opplevd mer hets enn kanskje noen annen politiker i Norge. Til NRK fortalte hun blant annet hvordan folk hadde skrevet at de skulle slå henne i bakhodet med spade, og grave et hull og begrave henne og ringe Veidekke sånn at de kunne asfaltere over.

Det er blitt så ille at Berg ikke lenger kan gå på fritt på gaten.

- Hetsen har gått mindre inn på meg enn jeg hadde trodd hvis jeg så det utenifra, men det har preget meg, sier Berg.

Likevel er hun fast bestemt på å gå for gjenvalg.

- Det er veldig mye mer jeg vil få til i Oslo, så hvis partiet vil og velgerne gir meg tilliten så ønsker jeg å fortsette. Det blir helt feil at de som prøver å skremme meg vekk skal vinne, det gidder jeg ikke, sier hun,

- Hvordan har det vært så mye hets mot deg?

- Det spørsmålet får jeg mange ganger og jeg synes ikke jeg er rett person til å svare på det, jeg tror heller man skal spørre de som gjør det, sier Berg.

OPPLEVD: Berg er blitt hetse kanskje mer enn noen annen norsk politiker.

- Men har du ikke gjort deg noen tanker om det?

- Det er ikke så interessant hva jeg tenker, bortsatt fra at hets rammer mer innenfor noen politikkområder og grupper av befolkninger enn andre, sier hun.

- Som kvinner?

- Det er kanskje en annen måte å snakke om kvinner enn menn i det offentlige rom og spesielt kanskje kommentarfelt. For noen er det kanskje også provoserende at jeg har en annen etnisk bakgrunn og at jeg er ung, sier hun.

- Kan det handle delvis om politikk også?

- Jeg skal ikke spekulere mer i det enn dette. Ting høres annerledes ut når er en middelaldrende mann i dress sier noe og når jeg sier noe. Sånn er den virkeligheten vi lever i.

- Hva vil du si til de som - tilsynelatende - hater deg?

Berg tenker seg veldig nøye om før hun svarer.

- Det har jeg har ikke tenkt så mye på. Jeg synes det er helt greit å være uenige. Jeg respekterer at folk er uenige med den politikken som føres i Oslo enten de bor her eller ikke, men jeg tenker at det er bra for hele debatten at vi har en god tone, sier hun.

- Når det er sagt, så vet jeg ikke om folk går rundt og hater hverandre så mye, Jeg går ikke rundt og hater folk, sier hun.

Starten på valgkampen

MDG velger lørdag et ny nasjonal talsperson etter Rasmus Hansson. Det står mellom Arild Hermstad, tidligere leder i miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender, og kommunepolitiker Farid Shariati.

Hermstad har den tydeligste miljøprofilen av de to, og Berg har vært klar på at hun støtter Hermstad.

STØTTER HERMSTAD: Berg vil at Arild Hermstad skal ta over etter Rasmus Hansson (til høyre) som trekker seg som nasjonal talsperson i MDG.

- Jeg er veldig glad for at han stiller til valg. Han har gjort en utrolig bra jobb i Fremtiden i våre hender, sier hun.

- Mange, også i MDG, er redd for at partiet skal bli oppfattet som et ensaksparti. Er det ikke en fare for dere at det blir for mye snakk om miljø på beskostning av alt annet?

- Det er mange saker som er viktige for oss i MDG, men det vi er samstemte om, er at vi trenger et parti som setter klima og miljø først. Det er jo bakgrunnen til at de fleste av oss er med i MDG, nemlig at vi fokuserer på miljø.

- Men har dere andre saker dere satser på?

- I Oslo har det vært viktig at vi har reversert kuttene på bydeler så vi får gode tjenester ut til innbyggerne og at bydelene skal ha mer å rutte med. Vi har fått 1,2 milliarder kroner mer til bydelene enn det Høyre ønsket, sier Berg.

- Men er dette Ap-politikk eller MDG-politikk?

- Det er begge deler.

- Men dere må vel profilere dere som parti også på bekostning av Ap?

- Jeg mener at det aller viktigste vi går til valg på er å sikre mer grønn politikk for byen. Så er det viktig for oss å sikre gode tjenester til innbyggerne, bedre kapasitet i eldreomsorgen eller gjøre det lettere å få barnehageplass, sier hun.

Åpent for samarbeid

MDG samarbeider med Ap i de fleste kommunene hvor de er i posisjon, inkludert i de to klart største, Oslo og Trondheim. Berg insisterer imidlertid på at de før valget igjen vil gjøre en vurdering på hvilke partier de vil samarbeide med.

- I 2015 gikk vi til valg på at vi vil samarbeide med de som gir oss mest igjen for klima og miljøpolitikken vår. Det er det som ligger til grunn for MDG og den oppskriften fungerer veldig godt, sier hun.

I talen sin til landsmøtet fredag kveld avsluttet hun med å vise til at i Helsingfors og Amsterdam har MDGs søsterpartier over 20 prosent oppslutning.

- Hvis dere satser mot 20 prosent i Oslo, slik du har sagt, må dere ikke få noen andre saker enn klima og miljø?

- Veldig mange snakker om grønn politikk om om det er én sak, men det er det ikke, det er fundamentet for all annen politikk. Når vi sier at Norge må bli et klimavennlig land, så går det inn i mange samfunnsområder, ikke bare miljø. God, grønn politikk gjør byen bedre, det er bra for helsen til folk, og det er bra for økonomien. Næringslivet betaler masse penger for å sitte i kø fordi det er altfor mange biler på veien, sier hun.

- Klima og miljø er ikke en sak, det er mange saker. Vi har «grønnet» på, det har vært ambisiøse planer, og bilfritt sentrum og økte bompenger, blant annet.

Tatt hardt i

- Men har dere tatt litt for hardt i? Det har jo vært veldig mange som har reagert og mange som har vært misfornøyd?

- Jeg tror ikke vi har gjort det. Jeg tror vi har gjort det som de som stemte på oss forventet. Jeg har ikke møtt noen som ønsker at det skal være flere biler i nabolaget sitt eller på skoleveien sin, sier Berg.

- Men de ønsker kanskje muligheten til å kjøre bil selv?

- Jeg tror at det vi ser er at i Oslo ønsker de en mer miljøvennlig politikk og overraskende mange støtter det. Jeg ønsker et mest mulig bilfritt sentrum og grøntområder. Det er det som er grønn politikk. Jeg blir litt overrasket over den svartmalingen vi ser fra regjeringen og opposisjonen. Den er ikke så mange i Oslo som kjenner seg igjen i. De reiser kollektivt eller sykler og det fungerer fint, sier hun.

GIFTER SEG: Berg gifter seg med partifelle Eivind Trædal i sommer.

- Men mange Oslo-beboere ønsker å kjøre bil også?

- Vi har ikke sagt at ingen skal kjøre bil. Det vi sier er at byene har vært planlagt for biltrafikk, og vi tar byen tilbake. Vi skal ikke stenge byen for biler, men jeg skjønner at Nettavisen kanskje har misforstått det.

- Hvordan skal dere lykkes i alle kommuner, også utenfor Oslo?



- Vi må ha de best faglig funderte miljøprogrammene. Det er forskjell på hva man trenger i mer og mindre tettbygde strøk. I mer tettbygde strøk trenger vi mer av det vi gjør i Oslo, i mindre tettbygde strøk trenger ting som man mer ladestasjoner, slik at flere kan kjøre elbiler, sier Berg.

Gifter seg

Men før valget vil Berg gifte seg med partifelle Eivind Trædal, som ofte opptrer som hennes hvite ridder på sosiale medier.

- Han er mye ute å forsvarer det mye i sosiale medier. Er det en bevisst ansvarsfordeling mellom dere?



- Nei, Eivind twittrer på egen maskin og egen regning. Det er det absolutt ikke. Eivind har alltid vært veldig aktiv på Twitter, så lenge jeg har kjent han, helt siden Twitter ble oppfunnet, sier Berg.

- Men vi ble sammen omtrent samtidig som vi begynte i MDG og har mange av de samme tankene, sier Berg.

- Vil du ta hans navn og bli Lan Marie Trædal?



- Haha, vi endrer ikke navnene våre, i hvert fall ikke ennå, sier Berg.

