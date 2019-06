Forholdene som ble avdekket hos flere norske gårder i en dokumentar på NRK, gjør landbruksminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) opprørt.

OSLO (NTB, Nettavisen): – Jeg er opprørt og sint. De uakseptable forholdene i svineproduksjonen som Brennpunkt avdekker, gjør meg uvel og skuffa. Dyreplageri er et lovbrudd og skal slås hardt ned på, sier Bollestad i en kommentar til dokumentaren, som ble sendt onsdag.

Bollestad slår fast at dyr i Norge ikke skal lide.

– Filmen viser dårlige holdninger og en forkastelig ukultur hos dem som har slike forhold i fjøset sitt. Bønder som ikke behandler dyrene sine bra, har ikke noe i landbruket å gjøre, understreker hun.

Vil møte næringen

Bollestad vil nå ta initiativ til et møte med næringen.

– Det er viktig for meg at både myndighetene og næringen nå fortsetter arbeidet for å hindre at bønder behandler dyrene på en uforsvarlig måte. Jeg vil be om et møte så fort som mulig med næringen og Mattilsynet for å drøfte hva vi ytterligere skal gjøre for å unngå slike forhold, sier hun.

Politianmelder produsent

Nortura sier i en pressemelding at de har politianmeldt en av produsentene som er med i filmen.

- Vedkommende er leverandør til Nortura og er involvert i en episode som er helt uakseptabel. Det gjelder kastrering av gris uten bruk av bedøvelse. Nortura tok umiddelbart kontakt med bonden da vi ble gjort kjent med det og meldte saken til både politi og Mattilsyn. Han har også selv valgt å melde seg til Mattilsyn og politi, skriver Nortura.

I NRK Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" vises opptak gjort over tid, i hovedsak satt sammen gjennom bruk av skjult kamera hos norske svineprodusenter. Foto: Faksimile (NRK)

- Helt uakseptabelt

- Jeg er bonde selv, og det filmen viser går imot alt jeg står for. Det er vondt å vite at slikt dyrehold finnes hos noen kolleger, selv om det er få. Det er helt uakseptabelt for forbrukerne, for landbruket og ikke minst for dyra sjøl, sier styreleder Trine Hasvang Vaag ifølge pressemeldingen.

- Dette er første gang at Nortura har gått til det skrittet å politianmelde en av våre produsenter. Dette har vi gjort fordi det er riktig å gjøre når vi blir kjent med et alvorlig lovbrudd, og fordi det skal ikke være noen som helst tvil om hva slags holdning Nortura har til hendelsen i filmen. Dette er å sende et krystallklart signal til egne rekker og det forventer jeg at alle er enige om, sier Hasvang Vaag.

Hasvang Vaag sier Nortura iverksetter ytterligere tiltak for å sikre at regelverket følges.

Fakta TV-dokumentar om svineprodusenter ↓ I dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" på NRK Brennpunkt vises opptak gjort med skjult kamera over en periode på fem år. I dokumentaren forklarer bønder at det de gjør er ulovlig. En grisebonde peker på en purke som ligger skadet i bingen med et åpent sår og ikke klarer å reise seg. - Hvis hun hadde vært litt bedre, kunne jeg sendt henne på slakteriet, hører vi bonden si i opptaket.

- Svineriet må stanses

Reaksjonene har vært sterke på NRK-dokumentaren fra flere hold:

- Dette svineriet må stanses. Vel og merke spiser ikke jeg som er muslim gris, men også grisen må behandles med respekt og en må følge alle spillereglene og skape god dyrevelferd. Dette er fullstendig uakseptabelt og torturlignende, skriver stortingsrepresentant Abid Q. Raja fra Venstre på Twitter.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland mener det er behov for hyppigere og mer uanmeldt kontroll. Og at Mattilsynet må sikres ressurser og sterkere virkemidler for å sikre dette.

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne Une Bastholm mener vi trenger et nasjonalt permanent dyrepoliti.

Landbrukspolitisk talsperson for Høyre, Margunn Ebbesen, sier hun rystet etter å ha sett dokumentaren.

– Nå er det viktig at næringen og bøndene rydder opp. Loven er klar på hvordan ting skal gjøres, så her er det klart at det må ryddes opp. Vi må også se på hvordan tilsyn gjennomføres, og om det skal gjøres noen endringer, sier Ebbesen til NTB.