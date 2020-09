Lånegarantiene for luftfarten forlenges ut året, foreslår regjeringen

Regjeringen ønsker å forlenge trekkperioden for garantiordningen for luftfart fram til nyttår.

Endringen må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Esa før den kan tre i kraft.

– Endringen vi foreslår nå, vil tilrettelegge for at ordningen kan være til hjelp for flere flyselskaper enn de som foreløpig har benyttet seg av den, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Støtteordninger som tidligere har blitt gitt til luftfarten, innebærer blant annet avgiftsfritak, momskutt, kjøp av kapasitet og en egen lånegarantiordning. Tiltakene varer i utgangspunktet til slutten av oktober.