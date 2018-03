Lange fengselsstraffer i korrupsjonssak i Drammen

En 59 år gammel kvinne som arbeidet som byggesaksbehandler i Drammen er i Drammen tingrett dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon.

Kvinnens mannlige kollega (46) i byggesaksavdelingen i Drammen kommune er dømt til tre og et halvt års fengsel.

Dommen er mye strengere enn aktors påstand, som var fire års fengsel for kvinnen og to år for hennes 46 år gamle kollega.

Kvinnen er dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk. Mannen er dømt for 15 tilfeller av medvirkning.

Den kvinnelige saksbehandleren må tåle en inndragning på 1,24 millioner kroner, mens mannen er dømt til inndragning av 115.000 kroner.

Systematisk

Kvinnen var tiltalt for over flere år å ha tatt imot bestikkelser for å godkjenne byggesøknader sammen med sin medhjelper. Forholdene de var tiltalt for strekker seg fra september 2013 og fram til starten av 2016. Ingen av de to har erkjent straffskyld for korrupsjon.

– De tiltalte er to byggesaksbehandlere på byplanavdelingen i Drammen kommune. Den ene har tegnet, søkt og saksbehandlet saker mot betaling. Hun har hatt hele verdikjeden, fra man tegner til man søker, og til at man godkjenner søknaden. For dette har hun mottatt penger, mellom 1,1 og 1,2 millioner kroner, sa politiadvokat Hans Lyder Haare i Sør-Øst-politidistrikt til NTB før saken startet.

Haare førte saken for påtalemyndigheten i Drammen tingrett sammen med statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten.

Anke

Korrupsjonssaken omfatter 32 byggesøknader. Utbyggere skal ifølge tiltalen ha betalt opp mot 90.000 kroner til den tiltalte kvinnen for å få sine søknader behandlet og godkjent

Den dømte kvinnelige saksbehandleren anket på stedet, mens mannen tok betenkningstid.

Rettssaken startet i Drammen tingrett 7. januar i år. Saken begynte å rulle etter et tips om korrupsjon i byggesaksavdelingen i 2015.

Mest sett siste uken