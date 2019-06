Lange køer etter to trafikkulykker på kort tid langs E18

Ulykker og uhell preger trafikken over store deler av Øst- og Sørlandet søndag ettermiddag.

Saken oppdateres.

Politiet oppfordrer trafikanter til å ta alternative ruter til Oslo etter to trafikkulykker på kort tid langs E18, det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Den første ulykken skjedde like over klokken 16 der en bil har kjørt inn i en annen. Veitrafikksentralen sperret høyre felt etter ulykken. Brannvesenet slukket en brann i et av kjøretøyene som var involvert i uhellet.

TOK FYR: En svart bil begynte å brenne etter den første kollisjonen ved Holmestrand. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

- Det er ikke meldt om noen personskader, men sjåføren kan jo være litt rystet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, André Kråkenes til Nettavisen.

Han opplyser at den ene bilen som var involvert i ulykken trolig har stukket fra stedet.

- Da nødetatene kom frem sto det igjen en kollisjonsskadd bil, sier Kråkenes.

Ifølge Vestfold Interkommunale Brannvesen var det hele fem biler involvert i denne ulykken.

- En påkjørsel bakfra mellom to biler endte i flere uhell, med slik vi forstår det fem biler involvert, sier underbrannmester Donald J. Bell i en uttalelse publisert på Facebook.

Ny ulykke grunnet kødannelse

Kort tid senere skjedde det en ny ulykke i forbindelse med kødannelse etter den første ulykken.

- Det er fire biler som har smelt i hverandre, og det er ikke meldt om noen personskade av betydning der heller, opplyser Kråkenes.

Operasjonslederen sier det er mye kø på stedet, og at de derfor anbefaler bilister som ikke ønsker å stå i den køen om å vurdere alternative ruter inn mot Oslo.

Det var full stans langs E18 etter ulykken.

- Vi begynner så vidt å åpne et felt nå, men man må beregne litt kø en stund fremover, sier Kråkenes.

En og en halv times forsinkelse

Det er ikke bare i Holmestrand det er kø søndag ettermiddag. Trafikkoperatør i Statens Vegvesen, Kristin Våsjø opplyser at det stedvis er stillestående kø fra Kragerø og mot Porgsgrunn.

- Jeg sjekket for et lite øyeblikk siden, og da var forsinkelsen på en og en halv time. Det er ikke vanlig på en søndag, men vi forventer at utover sommeren så vil vi ha mye trafikk på søndager. Men dette er nok litt spesielt med tanke på at det har vært langhelg, sier Våsjø til Nettavisen.

Svingte unna et dyr

Også i Innlandet har det skjedd to mindre ulykker på kort tid. Den første ulykken skjedde i Lunner langs Riksvei 4 der det ble meldt at en bil hadde kjørt av veien og ut på et jorde, det meldte Innlandet politidistrikt på Twitter.

Bilen skal ha kjørt på en lyktestolpe da føreren svingte unne et passerende dyr. Det er ingen personskade etter ulykken. Fører var alene med en hund i bilen. Det var en kort stund litt trafikale problemer langs veien, men trafikken skal nå flyte greit.

Kort tid senere ble det meldt om en ny ulykke, denne gangen langs E16 ved Lomen. En bil skal ha kjørt i autovernet. Innlandet politidistrikt melder på Twitter at det ikke skal være noen personskade etter ulykken, og at bilen nå er flyttet til en nødlomme slik at trafikken flyter forbi.

Det er skader på cirka femten meter på autovernet. Sjåføren blir anmeldt for uaktsom kjøring.

Motorsykkel mot bil

Like før klokken 17 meldte Sør-Øst politidistrikt at nødetatene var på Grenland ved Falkumbrua i Telemark etter melding om en kollisjon mellom motorsykkel og personbil.

Motorsyklisten skal ha sklidd på brua og truffet en møtende bil i front, det skriver Sør-Øst politidistrikt på Twitter. Motorsyklisten har blitt kjørt med ambulanse til lege for en sjekk.

Trafikken flyter som normalt forbi stedet. Politiet oppretter sak på forholdet.

Rullet rundt

Det er redusert fremkommelighet etter at en bil rullet rundt langs Skjoldastraumvegen i Haugesund, det melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Det skal kun være én bil involvert i ulykken, med to personer ombord. Begge personene skal være uskadd etter ulykken. Bilberging er bestilt.