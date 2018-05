Lange køer på E18 på utfartsdag

Onsdag er en stor utfartsdag, for dem som tar seg langfri. Det gir lange køer på E18.

Torsdag er det Kristi Himmelfartsdag og flere velger dermed å ta seg fri, når det er en inneklemte dager.

Det medfører at det blir flere ute på veiene, onsdag ettermiddag, melder ta.no.

Ved 16-tiden var det tett trafikk på E18 i Porsgrunn, i sørgående felt, ifølge TAs fotograf.

Bildene han sendte, onsdag ettermiddag, viser lange køer ved Hovet-tunnelen ved avkjøringen til Skjelsvik.

TA.no melder om kø og tett trafikk på E18 i Porsgrunn. Også på vei ut av Oslo, her ved Sandvika, er det saktegående kø onsdag ettermiddag.

Også på vei ut av Oslo, ved Sandvika, er det saktegående kø onsdag ettermiddag.

Her an du følge trafikkbildet på her utover dagen. Vegtrafikksentralen øst informerer om trafikken i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland:

Mest sett siste uken