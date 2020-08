Lange køer etter ulykke på E18

Tre personer er involvert i en ulykke i Porsgrunn mandag kveld.

Saken oppdateres.

Mandag kveld melder Sør-øst politidistrikt om en frontkollisjon mellom to kjøretøy på E18 Larviksvegen, på Langangenbrua i Porsgrunn.

Til Telemarksavisa, forteller innsatsleder Ståle Fuglaas, at en person er kritisk skadd i ulykken. En annen betegnes som alvorlig skadd, men stabil.

Politiet meldte om ulykken klokken 19.09.

- Det ene kjøretøyet skal være en tankbil lastet med diesel, det andre kjøretøyet er en personbil, skriver politiet på Twitter.

- Det er ikke noe røyk/brann fra noen av kjøretøyene. Trafikken blir sperret i begge retninger på Langgangenbrua.

Føreren av tankbilen er fysisk uskadd, skriver TA.no.

- Personbilen er totalvrak, og lastebilen har store skader i førerhuset. Det har ikke blitt skader eller lekkasje fra selve tanken, sier Fuglaas til avisen.

Operasjonsleder Øyvind Hammervold forteller Nettavisen at tre personer har vært involvert i ulykken. De to i personbilen er sendt videre for behandling av helsevesen.

En person satt fastklemt etter ulykken, og er sendt til sykehus i et Sea King-helikopter.

Veien er nå stengt i begge retninger, og er, ifølge TA.no, ventet å være det i omkring tre timer.

- Dette er en alvorlig ulykke og veien vil bli holdt stengt i lang tid framover. UAG (ulykkesanalysegruppe, journ. anm) er varslet og er på vei, sier innsatsleder på stedet, Marius Dale til avisen.

På Twitter melder Vegtrafikksentralen sør om ulykken og omkjøringsmuligheter: