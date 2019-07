Lange køer på E18

Søndag ettermiddag er det lange køer i nordgående retning langs E18 ved Kragerø.

Helgetrafikken er godt i gang søndag ettermiddag, noe som fører til stedvis saktegående kø og forsinkelser på strekningen.

Vegtrafikksentralen skriver at det er forsinkelser både i nordgående og i sørgående retning.

Ifølge trafikkoperatør Fabian Østeng er det en del biler ute på veien nå, og mange som skal hjem. Han kan ikke sikkert si når køen vil gi seg, men spår at det blir utover ettermiddagen.

- Det er litt vanskelig å si når det skal gi seg, i og med at det er ferietrafikk i tillegg til vanlig hjemfartstrafikk. Men utover ettermiddag og tidlig kveld vil det nok være en del biler på veien, sier Østeng til Nettavisen.

Det er ifølge trafikkoperatøren flere biler og mer kø på veien denne søndagen enn det er til vanlig, på grunn av ferietrafikken.

RØDT: Det er knallrødt langs E18 ved Kragerø og oppover mot Larvik søndag ettermiddag. Foto: Skjermdump/Statens vegvesen

Ifølge Vegtrafikksentralen er det hele 44 minutters forsinkelser mellom Kragerø og Larvik søndag, mens det mellom Porsgrunn og Stathelle er 16 minutter.

Senest lørdag var det også stor kø på den samme strekningen. Trafikkoperatør Tonje Halvorsen forklarte at det er et byggefelt langs veien, fordi det er der nye E18 skal gå. Det er også en midlertidig rundkjøring på strekninger, noe som fører til at det blir forsinkelser.

- Der det er rundkjøring tar det jo lenger tid å kjøre enn der du bare kjører rett frem, uttalte Halvorsen til Nettavisen lørdag.