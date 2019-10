Lange køer på E6 etter trafikkuhell

Politiet ber bilistene slippe frem bergingsbilene.

Politiet fikk beskjed om et trafikkuhell ved Grankrysset retning Gardermoen litt over klokken 16.30. En bil skal ha blitt påkjørt bakfra, og det er svært mye kø på stedet, skriver politiet på Twitter.

De ber videre om at bergingsbiler slippes frem. E6 var en kort periode helt stengt nordover etter Grankrysset, noen kilometer sør for Kløfta. Årsaken er at man måtte flytte de havarerte bilene. Klokken 16.50 er det venstre feltet åpnet for trafikk, melder Vegtrafikksentralen øst.