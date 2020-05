Lange køer på Vinmonopolet: - Det nærmeste vi kommer 17. mai-tog

Det står lange køer utenfor Vinmonopolets butikker. Likevel har kundemassen gått ned, men kundene tar med seg mer hjem fra butikken enn tidligere.

Mens skjenkesteder har vært stengt, og nordmenn har måttet droppe grensehandelen har Vinmonopolet gjort det godt under koronakrisen. Dagen før 17. mai er det lange køer utenfor Vinmonopolets butikker.

- Det nærmeste vi kommer 17-mai tog, skriver en Twitter-bruker.

- Polet på Løkka åpnet 10:00. 10 minutter senere var det 100-200 med kø, skriver en annen, som har lagt ut et bilde fra utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka i Oslo.

Også på Bislett og Majorstua i Oslo ses lange køer lørdag. Ifølge Vinmonopolets kommunikasjonssjef Jens Nordah har de sett en økning i salget siden samme tid i fjor, men det er faktisk ikke flere folk som vil inn i butikkene.

- Det er omtrent samme trøkk. Det er erfaringsmessig alltid litt ekstra oppsving dagene før 17. mai, det skjer hvert år, sier han.

Færre kunder

Likevel har antallet kunder faktisk gått ned.

Siste fredag før 17. mai i år ble det solgt 850 000 liter, mens det fredag ble solgt 914.000 liter. Samtidig er kundetallet ned 15 prosent fra i fjor, forteller Nordahl. Det gjenstår å se hvor mange som er innom lørdag, men Nordahl mener tallene tyder på at folk er flinkere til å planlegge.

- Hver kunde kjøper omtrent en flaske mer per handel i år enn det de gjorde i fjor. Man luker vekk unødvendige handleturer og er flinkere til å planlegge, og dette var adferd som endret seg over natten da koronatiltakene ble iverksatt.

Allerede første uken etter at koronatiltakene var iverksatt i Norge 12. mars, opplevde Vinmonopolet at salget økte. Mot 1,6 millioner liter drikke en vanlig uke, solgte de 2,1 liter tredje uken i mars, som er omkring like mye som de solgte 17. mai-uken i fjor.

Lange køer til Vinmonopolet på Majorstua. Foto: Nettavisen

Smittevern

Tross oppsvingen denne uken, mener Nordahl at smittevernet er ivaretatt ved at de kun slipper inn et begrenset antall av gangen, at kundene i kø skal stå med en meters avstand og at alle kunder får håndsprit.

- Rask og effektiv handel for kundene skal være trygt og hyggelig. Vi har håndspriting og vekter som passer på køen.

Preges av været

Mens mange tidligere har valgt å ha musserende i glasset 17. mai, velger flere i år litt annerledes.

- 15. mai i år sammenlignet med 16. mai i fjor viser at det er rødvin som er den store kategorien. Det var lavere vekst for hvitvin og faktisk negativ vekst for musserende vin.

Og det kan ha sammenheng med årets 17. mai-vær, som vil bli både kjølig og kaldt for mange.

- På grunn av det sure været vi har i store deler av landet, så vil rødvinssalget blir ytterligere forsterket.

