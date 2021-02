Lærervikar dømt for overgrep på elev 11 år etter det skjedde

En mann i midten av 30-årene er dømt for seksuell omgang med en elev for 10 år siden, da han jobbet som vikar på en ungdomskole.

Mannen skal, i perioden han jobbet som vikarlærer på en ungdomskole i Oslo, ha hatt et seksuelt forhold til en jente som da var 15 år gammel og gikk i 10. klasse.

Han har nå blitt dømt til 6 måneders fengsel og må betale erstatning på 150.000 kroner til kvinnen som nå er voksen.

Den fornærmede jenta har forklart at han skal ha gitt henne seksuell oppmerksomhet. Han hadde også kysset henne under et skolearrangement.

Ved en senere anledning skal han ha tatt henne med på en pub og kjøpt alkohol til henne. Da hun kom til seg selv, etter å ha vært beruset, var hun i tiltaltes seng. I dette tilfellet hadde han hånden sin ned i buksen hennes.

Det foreligger kun tekniske bevis i form av kontoutskrifter og utskrifter av flyttemeldinger. Her var det blant annet bevis for pub-besøket og tidsrammen rundt dette. Utover dette er det vitneforklaringer som er bevisene i saken.

Nekter straffskyld

Jan Erik Teigum er advokaten til den dømte mannen i 30- årene og forteller at klienten hans er skuffet over dommen.

- Han nekter straffskyld og vi er uenige i rettens bevisvurdering, forteller Teigum til nettavisen.

- Kommer klienten din til å anke saken?

- Han har ikke tatt stilling til om han vil anke saken eller ikke.

Teigum mener at bevisvurderingen i all hovedsak er en troverdighetsvurdering.

- Jeg er uenig i at man så sikkert kan legge fornærmedes forklaring til grunn. Det er vanskelig å føre bevis for at ting ikke har skjedd i en 10-11 år gammel sak.

Kvinnelig lærer forgrep seg på 15 år gammel elev

I en lignende sak i Sør-Rogaland i november, var det en kvinnelig lærer som hadde forgrepet seg flere ganger på en 15 år gammel gutt. Hun fikk ett år og seks måneder fengselsstraff og får ikke lov til å undervise barn i 5 år. Hun må betale en sum på 70.000 kroner i oppreisningerstatning til fornærmede ifølge Stavanger Aftenblad.

Kvinnen hadde også under rettsaken hevdet at hun ikke hadde gjort noe straffbart. I stedet hevdet hun at den seksuelle omgangen ikke var frivillig fra hennes side. Dette mente tingretten at fremsto som oppkonstruert og lite troverdig.

Gjennom sin forsvarer fortalte den dømte kvinnen til Stavanger Aftenblad at hun ønsket å anke saken videre til lagmannsretten.

