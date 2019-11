Lars Gule: – Manshaus' uttalelser gir pressen et dilemma

Philip Manshaus' innlegg i retten er et godt eksempel på at ekstremistiske synspunkter skaper et etisk dilemma for pressen, mener ekstremismeforsker Lars Gule.

Mandag var første gang Manshaus fikk uttale seg offentlig i Oslo tingrett. Lars Gule var til stede under fengslingsmøtet der referatforbudet ble opphevet slik at pressen sto fritt til å referere det Manshaus sa. Gule mener dette skaper utfordringer for pressen.

– Pressen står overfor et dilemma. For å bekjempe ideologien, må man kjenne til den, samtidig er det ikke ønskelig at et slikt budskap blir spredt, sier Gule til NTB.

– Brukte retten som talerstol

I kjennelsen begrunnes opphevingen av referatforbudet blant annet med hensynet til å forebygge ubegrunnede myter eller misforståelser.

– Manshaus brukte retten som talerstol. Det er grunn til å være bekymret for at han vil gjøre det samme under hovedforhandlingen. I verste fall blir mediene mikrofonstativ for nazipropaganda. I beste fall settes søkelyset på en forkastelig ideologi, sier ekstremismeforskeren.

Slik Gule oppfatter Manshaus' uttalelser er dette kjente tanker fra rasistiske, nynazistiske og antisemittiske ideologier.

– Manshaus deler oppfatninger med veldig mange om hvilke utfordringer den hvite rase står overfor, bemerker han.

Overlappende ideologier

Gule har tidligere forsøkt å anslå hvor utbredt disse ideologiene er i Norge.

– Ut ifra kvalifisert gjetning vil jeg si at det er mellom 10.000 og 15.000 som er enige med Anders Behring Breivik i hans analyse av kulturmarxisters ødeleggelse av samfunnet. Men det er viktig å påpeke at det bare er en brøkdel av disse som er villige til å bruke vold, sier Lars Gule.

