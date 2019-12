Lars Harnes varetektsfengslet

Tidligere Bandidos-topp Lars Harnes ble fredag varetekstfengslet for kroppsskade.

Harnes varetektsfengsles i fire uker, skriver Dagbladet.

- Han erkjenner ikke straffskyld. Dette bygger på en stor misforståelse, sier forsvarer Øyvind Bratlien til avisen.

Hendelsen skal ha skjedd i Sandefjord natt til onsdag. Harnes og en annen mann skal ha utsatt en tredje person for vold. Vedkommende er ikke alvorlig skadd, men er på sykehus.

– Han har det etter forholdene bra, og har ikke livstruende eller alvorlige skader, sa politiadvokat Ingunn Hodne til Sandefjords Blad torsdag.

Ifølge Sandefjords Blad ble de to pågrepet i en bolig, etter at politiet hadde rykket ut til en båt i Hesteskoen i Sandefjord.

I midten av januar ble den tidligere Bandidos-profilen frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber og løslatt etter tre år i varetekt. I juni besluttet imidlertid Høyesterett å oppheve lagmannsrettens frifinnende dom. Påtalemyndigheten godtok at bevisene for anklagen om drapsforsøk ikke var gode nok, men aktor mente det fantes nok til å dømme ham for forsøk på grove trusler.

Harnes ble i september pågrepet igjen, i påvente av at trussel-saken skal opp igjen, men ble løslatt dagen etter.