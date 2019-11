Larvik bibliotek i brann - mann pågrepet

I morgentimene spredte en brann fra en container seg til bibliotekbygningen i Larvik. Brannen er ikke under kontroll. En mann er pågrepet.

Klokken 06 i natt kom meldingen om at det var en brann i biblioteket i Larvik.

Ifølge Politiet i Sør-Øst på Twitter startet brannen i en container. Den har så spredt seg til veggen, og det er ifølge dem skade både på vegg og på tak, melder Østlands-Posten.

ØPs frilansfotograf Geir Eriksen forteller litt etter klokken 07 at brannen har vært og fortsatt er i takkonstruksjonen, og at det virker vanskelig for brannmannskapene å komme til. De har begynt å bryte opp denne konstruksjonen.

- Brannen er i konstruksjonen under kobberplater, og det ser ut som de har problemer med å få vann inn dit, sier han.

– Det er ikke åpne flammer nå, bare røyk. Inne har imidlertid brannmannskapene gått uten maske, så det virker ikke som det har vært spesiell røykutvikling inne.

Klokken 07.30 twitret politiet at brannen ikke er under kontroll, og at politiet har pågrepet en mann mistenkt for å ha forårsaket brannen.