Lastebil i brann i tunnel

En lastebil brant i Frudalstunnelen i Sogn, ifølge politiet.

En lastebil sto i brann cirka en kilometer inn i en tunnel i Sogn, meldte politiet rett før klokken 14 mandag ettermiddag. 20 minutter senere oppdaterte de med følgende melding:

– Brannvesenet er på stedet. Brannen skal være slukket før de ankom. Skal ha vært brann i tilhengeren til en lastebil som frakter boss. Skal nå være lite røyk i tunnelen. Ukjent om det er noen som er skadet i forbindelse med brannen, skriver politiet.

Vegvesenet har utplassert to webkameraer på stedet, et nord for tunnelen og et sør. Det var aldri noe fra bildene der som tydet på dramatikk.

Frudalstunnelen ligger på riksvei 5 i Sogndal kommune. Den er 6,7 kilometer lang og går mellom Frudalen og Berge. Det er ikke kjent hvor lenge tunnelen vil være stengt.