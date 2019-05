Lastebil mot personbil på E18 i Telemark - én person til legevakt

Redusert fremkommelighet etter trafikkuhell på E18 gjennom Telemark fredag ettermiddag.

To personer fra Eritrea slapp fra det uten alvorlige skader da en lastebil kjørte inn i en personbil på E18 rett nord for Telemarksporten i Porsgrunn fredag.

Sørøst politidistrikt meldte om ulykken klokka 13. Det raskt trafikale problemer på stedet.

- To personer i personbilen, begge fra Eritrea. Mannlig sjåfør har vondt i nakken, kjørt til legevakt for sjekk. Kvinnelig passasjer uskadet, melder politiet i en oppdatering rett før klokka 14.

Personbilen måtte berges etter ulykken. Politiet oppretter sak på forholdet. Føreren av lastebilen er en mann i slutten av 20-åra.

Det var klokka 12.20 at 110-sentralen Telemark meldte at brannvesenet rykket ut til en trafikkulykke på E18 ved Lannerheia i Porsgrunn.

Politiets operasjonsleder opplyste at en lastebil og en personbil var involvert i ulykken, som skjedde i sørgående løp rett nord for Telemarksposten.

- Trafikale problemer, personbilen må berges. Nødetatene på vei til stedet. Vegtrafikksentralen opplyser at det er redusert framkommelighet på stedet i forbindelse med ulykka, meldte Sørøst politidistrikt.

I forbindelse med trafikkuhellet på Lannerheia, skjedde det et nytt uhell i retning mot Porsgrunn. Sørgående løp er stengt, meldte Statens vegvesen klokka 13.

Klokka 13.17 melder Vegtrafikksentralen sør at sørgående løp er åpnet for trafikk, men at det fortsatt er redusert fremkommelighet.

Følg Twitter-meldingene fra Vegtrafikksentralen sør: