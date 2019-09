Lastebil veltet i Sunnfjord: Diesel-lekkasje kan forurense elv

To personer slapp unna alvorlige skader, men det er fare for diesellekkasje til elven i Flora i Sunnfjord.

Søndag morgen veltet en lastebil vest for Naustdalstunnelen i Flora kommune, like ved Svarthumlevatnet.

De to personene i lastebilen var ikke fastklemt, men slet en stund med å komme seg ut som følge av velten.

Duoen ble kjørt til Førde sjukehus for en sjekk, men det er ikke snakk om alvorlige personskader.

Lastebilen hadde ikke farlig gods, men begynte å lekke diesel etter ulykken. Nå er det dermed fare for at drivstoffet skal sige ned til ferskvannselven like ved.

HEKTISK: Samtlige nødetater møtte opp til ulykken. Foto: Politiet

- På stedet nå jobber brannvesenet med å håndtere diesellekkasjen og bilberger jobber med lastebilen, opplyser operasjonssentralen Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skal etterforske hendelsen for å avklare hvordan ulykken oppsto. Det er ikke mistanke om promillekjøring.

Den første meldingen til nødetatene kom klokka 07.37.