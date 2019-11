Lastet ned de groveste barneovergrepene på internett

Dømt til flere år i fengsel for nedlasting, og det er spesielt en video domstolen reagerte på.

Den velutdannede mannen fortalte i Oslo tingrett hvordan han over flere år hadde lastet ned bilder og filmer som viser overgrep mot barn. Mens familien sov, lette han på nett etter overgrepsmateriale av barn.

Det startet med bilder som seksualiserte barn, men etter flere år hadde det utviklet seg til at han lastet ned filmsnutter som går for å være det groveste overgrepsmaterialet som eksisterer på internett.

Mannen i slutten av 50-årene ble fredag dømt til fengsel i to år og fire måneder i Oslo tingrett. Da var det lagt til grunn i formildende retning at mannen ga en uforbeholden tilståelse, og at politiet har brukt lang tid fra de første gang ble tipset av amerikanske FBI om mannen.

- De fleste stopper før de kommer til de virkelig grove tingene, sier psykologspesialist Pål Grøndahl til Nettavisen. Les mer lenger nede i saken.

Utvikling i grovhet

I tingretten fortalte mannen hvordan han i 2003 begynte å laste ned overgrepsbilder av barn. De første årene fant han bilder på det åpne nettet. Etter å ha fått tips fra nordmenn gjennom norske chattekanaler, begynte han å besøke det såkalt mørke nettet.

I dommen står det: Han forklarte at han i begynnelsen utelukkende chattet med diverse ukjente, men at det gradvis ble en forråelse, fra poseringer av barn, som deretter gikk over til fremstillinger av barn som ble voldtatt og torturert. Han forklarte at terskelen gradvis ble senket, og at noe av det han lastet ned er «rene grusomheter».

Den verste videoen

Mannen fant en film som er så grov at den ble ansett som en myte på nett for noen år siden.

Dessverre var den ikke det. Filmen ble laget av Peter Scully, som i dag er dømt til livstid i fengsel på Filippinene, for menneskehandel og voldtekt. Han er fremdeles under etterforskning for grove overgrep.

Filmen viser overgrep og tortur av tre barn på 11 år, 12 år og 18 måneder. Nordmannen lastet ned en sju minutter lang sekvens av filmen, som blant annet viser ekstremt grov tortur av den 18 måneder gamle babyen.

To av de tre barna lever i dag. Den 11 år gamle jenta ble funnet kvalt og begravet i betongen i Scullys hus.

Gikk til psykolog

Nordmannen fortalte i Oslo tingrett at han ble «avstumpet av å se så mye dritt» og at han etter pågripelsen i 2018 har gått til psykolog.

Nordmannen kom første gang i politiets søkelys i 2015, etter at amerikanske FBI tipset norsk politi om ham. Det skjedde etter en FBI-aksjon på det mørke nettet, der en norsk IP-adresse ble knyttet til en overgrepsvideo.

Anmeldelsen ble ikke prioritert.

I 2017 ble mannen anmeldt igjen. Denne gangen fra amerikanske NCMEC, som hadde informasjon om at nordmannen hadde lastet ned alvorlig overgrepsmateriale til sin Dropbox.

I mannens bolig i Oslo, fant politiet 14.666 ulovlige filer. Mannen fortalte at han gjennom årene hadde lastet dem ned primært mens kone og barn sov.

Mannens advokat sier til Nettavisen at hans klient ennå ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes eller ikke.

15.000 norske IP-adresser

STOR OMFANG: Over 10.000 tips og enda flere registrerte norske IP-adresser, knyttes til misbruk av barn, skriver Kripos i sin 2019-rapport om seksuell utnyttelse av barn og unge på internett. Foto: (Kripos)

I 2018 mottok Kripos 10.500 tips fra NCMEC og NCECC om norske brukere som hadde lastet ned eller delt overgrepsmateriale. I tillegg kommer tips fra Europol og Interpol og enkeltpersoner.

Politiet har også tilgang til verktøy brukt av politi over hele verden, som registrerer IP-adresser knyttet til åpne fildelingsnettverk, knyttet til overgrepsmateriale. Fra februar 2017 til februar 2018 ble 15.000 norske IP-adresser registrert av et av disse verktøyene, skriver Kripos i denne rapporten (ekstern pdf) om seksuell utnyttelse av barn.

- De fleste stopper før

Psykologspesialist Pål Grøndahl sier til Nettavisen at de fleste som leter etter overgresmateriale på internett, stopper før de finner det virkelig grove materiale, som i denne saken.

GRØNDAHL: - Snakk med noen: Psykologspesialist Pål Grøndahl sier at folk som laster ned overgrepsmateriale på internett, ofte lever i en boble, og at de trenger å snakke med noen om problemet. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix

- Noen klarer ikke å stoppe. Det utvikler seg fra det rent seksuelle til den reneste manien. Jeg har vært borte i personer som har hatt meget omfattende og avanserte samlinger, slik at det må ha fylt store deler av dagen deres, sier Grøndahl.

Han sier at seksuell utnyttelse av barn på internett har mange former, og at utviklingen mot nedlasting av grovere og grovere overgrepsmateriale, er en av mange utviklingsprofiler.

- De fleste stopper før de kommer til de virkelig grove tingene, sier Grøndahl.

Han sier at det er individuelle årsaker til at folk blir oppslukt av overgrepsmateriale.

- Jeg tenker det er viktig å snakke med noen. Problemet er ofte at disse menneskene lever i bobler med problemene. Snakk med noen. Oppsøk helsepersonell og si at du er avhengig av noe, sier Grøndahl.

Det jobbes nå med å etablere et lavterskeltilbud for mennesker som er redd for å forgripe seg på barn. Du kan lese mer om det hos Helsedirektoratet her.