Latterliggjør Vedum i frekk video: – Feigt

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) hadde gledet seg til politisk kvarter mot Senterpartiet. Men partiet ville ikke stille. Dermed tok han et utradisjonelt grep.

Se den latterlige videoen med Rotevatns frekke Vedum-stikk:

I «politisk heimekvarter», ble vi vitne til en morgentrøtt klimaminister som med en kartong Q-melk latterliggjorde Senterpartiets klimapolitikk.

Etter regjeringen la frem deres omdiskuterte klimaplan med økte avgifter for å nå klimamålene, har Senterpartiet vært kritiske. Klimaministeren mener at dermed går partiet vekk fra prinsippet om at forurenser betaler, et prinsipp de har støttet i alle år.

Men da Rotevatn skulle møte Senterpartiet på NRK politisk kvarter, ville ikke partiet stille opp.

I den hjemmesnekra videoen svarer Rotevatn saklig og ryddig om klimapolitikken, og hvorfor avgiftene må opp for å nå klimamålene Stortinget har satt. Responsen til Vedum er hans ikoniske rungende latter.

– Jeg prøvde å få NRK til å få oss til å snakke. Det gikk ikke. Så da får vi ta det selv, sier Sveinung Rotevatn og humrer.

– Jeg synes det er feigt. Dette er en av de viktigste politiske debattene i Norge. Sp er det største opposisjonspartiet nå, og vil altså ikke svare på spørsmål om sin egen klimapolitikk. Annet enn å si en del ting de er imot. Av hensyn til velgerne burde de stille opp og svare på hva de faktisk er for, sier Rotevatn.

Han mener Senterpartiet er i ferd med en voldsom snuoperasjon. I mange år har de stilt seg bak klimamål og ønsker om å få ned utslippene. Men når sakene skal avgjøres, snur de nå ryggen til både klimaavgifter, nullutslippssoner og at det kun skal selges elbiler fra og med 2025.

– Sp har aldri vært noe miljøparti, men de har iallfall støttet en del viktige hovedmål. Men nå er de i fullt firsprang vekk fra dem. Sp snur på femøringen når Vedum ser en mulighet til å komme i media. Akkurat nå er klimapolitikken deres et eneste stort spørsmålstegn, sier Rotevatn.

– Men økt CO2-avgift vil gjøre bensin og diesel dyrere. Sannsynligvis også flybilletter. Alt dette rammer vel dem som bor i distriktene. Da er det vel ikke rart Sp er mot?

– Jeg synes det er rart at de er mot at det skal være dyrere å forurense. Vi tar gjerne en diskusjon om hvordan vi kan kutte andre skatter og avgifter slik at distriktene kommer like godt ut. Det sier vi veldig tydelig i klimaplanen. Vi har ikke tenkt å kreve mer i skatter og avgifter, forsikrer han.

Kommunikasjonssjef Lars Vangen i Senterpartiet henviser til parlamentarisk leder Marit Arnstad når Nettavisen henvender seg. De ønsker ikke å svare på hvorfor Senterpartiet ikke har deltatt i debatt.

Marit Arnstad sier til Nettavisen at hun mener klimadebatten er helt feil - og at det finnes mange gode virkemidler utenom å øke avgiftene flatt over hele landet, og vil dermed vekk fra forurenser betaler-prinsippet.

– Flate avgifter rammer skjevt både sosialt og geografisk. Det er et faktum at de rammer mye hardere en person med inntekt på 300.000 kroner enn en med millioninntekt, og det må vi kunne snakke om, sier Arnstad til Nettavisen.

Hun understreker at Senterpartiet ikke er mot at det skal koste å forurense, men at den rammer likt uansett - og økes så kraftig som regjeringen legger opp til.

– Det er både viktig og nødvendig, Sp er ikke imot CO2-avgiften, men vi er imot en tredobling av den slik som regjeringen foreslår, sier hun.

– Det er uklokt å stenge for en slik debatt. Det er å gjøre klimapolitikken en bjørnetjeneste, vi risikerer at den mister oppslutning hos brede grupper i befolkningen dersom den slår urettferdig ut for bransjer som kan tape konkurranseevne til utlandet, for de som tjener minst og de som bor slik til at de ikke har alternativ til bil.

