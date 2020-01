Laurie Grundt er død

Kunsteren og bohemen Laurie Grundt døde første nyttårsdag. Han ble 96 år gammel.

Grundt ble født i Fana 10. september 1923. Han ble døpt Lars, og var utdannet blant annet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og ved Bergens kunsthåndverksskole, skriver Bergensavisen (BA).

Han tilbrakte nesten 40 år i fristaden Christiania i København, før han flyttet hjem igjen til Bergen for knappe ti år siden.

Falt ut av sengen

Onsdag formiddag, 1. januar 2020, gikk han bort. Hans nære venn gjennom mange år, Roger Iversen, forteller til BA at Grundt sovnet stille inn uten smerter på Røde Kors sykehjem i Sandviken.

– Der har han vært nå de siste dagene. Han falt ut av sengen sin hjemme rett før jul. Det gjorde at han ble lagt inn på Haraldsplass, før han tilbrakte de siste dagene på Røde Kors-hjemmet, sier Iversen, som holdt Grundt i hånden helt til han sovnet inn.

Kunstneren har tegnet og malt til det siste, selv om han i august i fjor måtte amputere det ene beinet.

– Det er trist. Han har betydd utrolig mye for mange. Han var alltid åpen for alle. En humanist og en anarkist. Han sa aldri noe negativt om noen. Han var gjerne uenig i fremgangsmåten deres, men som personer var han åpen for alle, sier Iversen til BA.

I februar håper han å komme i gang med et museum til ære for Grundt. Forhåpentligvis kan deler av det åpne til sommeren.

– Det er synd han ikke får se det.

– En dans på roser

I januar 2010 dro BA til København for å snakke med Grundt om hans hjemkomst til Bergen. Det ble et spesielt møte med en mann utenom det vanlige.

Laurie Grundt avbildet like før sin 95-årsdag i 2018. (Arkiv) Foto: Kai Flatekvål (Bergensavisen (BA))

– Mitt liv har vært en dans på roser. Jeg visste at jeg skulle tegne meg gjennom livet allerede i puberteten, sa han til BAs journalist.

Siden den gang har han vært intervjuet en rekke ganger i avisen. Blant annet da han feiret 87-årsdagen sin med absint og pipetobakk på Nøsteboden.

I 2016 sa han til BA at han var kommet hjem for å dø.

– Nei, altså nå er jeg 92 år, da venter jeg på døden, som er en befrielse. Det er veldig anstrengende å være over 90 år. Men jeg har så mye å ordne, så jeg har ikke tid til å daue helt ennå, sa han.

Ennå skulle den kreative, fargerike og høyrøstede bohemen male, mene og røyke pipe i over tre år før han trakk sitt siste åndedrag.

På sin 93-årsdag ble han hedret med stjerne på Bergens Walk of Fame på Nøstet.

Amputerte beinet

For drøyt to år siden åpnet Iversen Galleri Absint – et eget galleri for Laurie Grundt.

– Da han fikk åpnet galleriet sa han at «nå har jeg ikke tid til å dø lenger», sier Iversen, og forteller at han stadig har latt seg forundre over Grundts styrke og livsgnist.

Det gjaldt også da kunstneren i fjor sommer måtte amputere beinet. Grundt hadde forbannet seg på beinet som hadde gjort vondt i lengre tid, og var fast bestemt på at det måtte amputeres. Men å bare ha ett bein gikk inn på ham etter hvert, forteller Iversen. Grundt ville utøve sitt virke til det siste, og en fot mindre satte ham tilbake.

– Det var tungt for ham alt da han var 90 år og legen forbudte ham å sykle. Han ville alltid bevege seg i byen, men da han ikke fikk sykle ble det først krykker og så rullator.

Skrevet mange bøker

I tiden 1949–57 var Grundt tilknyttet Studieatelieret i Bergen, og han var med i den bergenske kunstnergruppen Gruppe 66.

Laurie Grundt har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på en mengde kollektivutstillinger. Han står bak flere offentlige arbeider, blant annet det store freskomaleriet i Askøy rådhus (1960-63). Han er representert i flere gallerier og samlinger.

Han har illustrert egne bøker og avisartikler, og eget forfatterskap omfatter mange bøker.

Etter at Grundt er begravet vil Roger Iversen stelle i stand en sammenkomst på Nøsteboden hvor alle som vil kan få ta et siste farvel med kunstneren.