Lava flommer ut fra vulkan på Filippinene

Rødglødende lava renner nedover vulkanen Mayon på Filippinene, og myndighetene advarer om et mulig farlig utbrudd. Nærmere 15.000 mennesker er evakuert.

Landets institutt for vulkanologi og seismologi opplyser tirsdag at lavaen renner rolig noen steder, men at vulkanutbruddet til tider er som en fontene. Lavastrømmen strekker seg to kilometer fra krateret og aske faller ned i nærheten.

Myndighetene opprettet mandag en faresone rundt vulkanen og 15.000 innbyggere er blitt evakuert fra området. Farenivået er satt til nivå tre av fem, noe som betyr økt risiko for et farlig utbrudd «i løpet av uker eller dager».

Mayon ligger i Albay-provinsen om lag 340 kilometer sørøst for Manila – i nærheten av byen Legazpi med over 150.000 innbyggere. Vulkanen har hatt 50 utbrudd de siste 500 årene.

Filippinene ligger i langs den såkalte ildringen i Stillehavet, et område som er kjent for jordskjelvaktivitet og vulkanutbrudd. De siste dagene har det vært mye aktivitet i flere vulkaner i regionen.

På Papua Ny-Guinea ble over 3.000 innbyggere evakuert mandag som følge av frykt for vulkanutbrudd på øya Biem. Tidligere denne måneden opplevde øya flere skjelv og røyk som følge av et vulkanutbrudd på naboøya Kadovar.

Mandag spydde også vulkanen Agung på Bali ut en 2,5 kilometer høy askesky. Utbruddet var kort, og ingen personer ble skadd, opplyser myndighetene.

