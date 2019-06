Lava spruter ut fra vulkanen Etna

Spektakulære bilder viser vulkanutbruddene på Sicilia.

Vulkanen Etna er Europas mest aktive vulkan, og spektakulære bilder viser nå et pågående utbrudd, der lava fosser ut gjennom sprekker i fjellet.

Se video i toppen av saken.

Da dette skjer helt i toppen av fjellet er ikke utbruddet ansett å være farlig for lokalbefolkningen, forteller direktør for regionen Catanias institutt for geofysikk og vulkanologi, Eugenio Privitera til AP.

Likevel vil besøkende vil bli stanset fra å komme for nær. Etna er en populær turistdestinasjon og det er heller ikke sjeldent man kan se små utbrudd fra vulkanen.

Ifølge Privitera er det usikkert om de pågående utbruddene, som startet torsdag, raskt vil være over eller om det vil pågå i flere måneder.