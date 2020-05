Låve i full fyr - har spredt seg til bolighus

Saken oppdateres.

Politiet i Sør-Vest fikk klokken 16.45 melding om brann i en låve i Etne kommune i Vestland. Det ble meldt om full overtenning av låven.

Låven skal ikke ha vært brukt på en stund, og det skal ikke ha vært noen dyr der.

Det ble først meldt at det ikke var spredningsfare, men klokken 17.22 melder politiet at brannen har spredt seg til et bolighus.