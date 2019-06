Laveste Frp-måling på 25 år

Frp faller kraftig på meningsmåling i Agder.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 10,4 prosent i en måling Respons Analyse har gjennomført for Fædrelandsvennen i juni, det laveste på rundt 25 år.

På junimålingen har Frp falt 1,5 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015.

Partiet er gått tilbake hele 2,7 prosentpoeng siden målingen i mars.

Sist gang Frp hadde svakere oppslutning ved et valg i Agder-fylkene, var i henholdsvis 1991 i Vest-Agder og 1995 for Aust-Agder, da partiet fikk under 11 prosent av stemmene.

Målingen til Respons Analyse er utført for Fædrelandsvennen i perioden 12.–18. juni og 612 personer over hele Agder er spurt.

Feilmarginen ved målinger er på mellom 2,5 og 4 prosent

– Vi har vært gjennom en tøff periode med mye støy rundt bompengeopprøret. Så det at vi klarer 10 prosent nå gir store muligheter, og jeg har tro på at vi skal klare 15 prosent innen valget 9. september, sier Steinar Bergstøl Andersen, fylkesordførerkandidat for Frp i Agder.

Høyre er største parti med 22,8 prosent av stemmene på målingen, ganske uendret, foran Ap med 22,3. KrF går også kraftig tilbake fra sist valg og forrige måling og får 11,3 prosent av oppslutningen nå, fra 13,3 prosent i mars og 15,3 prosent ved sist valg.

Partene som går mest fram på målingen, er SV, Sp, og MDG som med framgang på henholdsvis 1,7, 1,5, og 1,4 prosentpoeng får oppslutning på 5,8, 10,5 og 5 prosent av stemmene i Agder.