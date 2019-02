Lavmål om høyhus

Av Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker

I Aker gleder vi oss over å ha 66 prosent støtte for bygging av høyhus på Fornebu, ifølge en uhøytidelig måling på Nettavisen. Derimot er det et lavmål når Nettavisen opptrer som mikrofonstativ for anonyme motstandere som hevder at Kjell Inge Røkke tjener tre milliarder hvis han får igjennom «Det store blå». Tenk om det hadde vært sant. Det er det altså ikke.

Det er anonyme motstandere av «Det store blå» som har bestilt beregninger av økonomer og aktører som ikke fremstår med navn. Dette skjer uten at Nettavisen stiller kritiske spørsmål til de anonyme kildene. Samtidig opplyses det at kildene er motstandere av prosjektet. Aker fikk aldri mulighet til tilsvar og samtidig imøtegåelse.

Ved å leke med tall og forutsetninger, blåses det opp et stort tall som trekker Aker og Kjell Inge Røkkes motiver for Verdenshavets Hovedkontor i tvil. De store talls lov brukes til å skape et feilaktig inntrykk om at det er økonomiske motiver som er Akers og Røkkes drivkraft.

Ifølge Nettavisens ansiktsløse kilder venter en gevinst på rundt 3,8 milliarder kroner hvis prosjektet blir gjennomført. Regnestykket er latterlig. Tallene Nettavisen refererer til er fantasifulle. De er ikke fakta-sjekket med oss. Byggekostnaden for et høyhus er vesentlig høyere enn for ordinære kontorbygg, særlig når vi legger til grunn at dette skal bli verdens mest miljøvennlige høyhus i henhold til Breeam Outstanding klassifiseringen.

Vi har opplevd sterk motstand mot dette prosjektet, men jeg hadde virkelig ikke trodd at motstandere skulle falle til et så lavt nivå. Her har de produsert et fantasiregnestykke der hensikten utelukkende er å trekke våre motiver i tvil.

Det er grunn til å spørre om det er samfunnsnyttig kritisk journalistikk å skru på mikrofonen for anonyme kritikere som har en egen agenda - uten å slippe til Aker som har flere enn 60 mennesker i fullt arbeid med å vurdere innspill, prosjektere, beregne og regne på "Det store blå"?

Uten at Kjell Inge Røkke personlig har garantert for det som blir markedsleie på ca. 20.000 kvadratmeter, så ville vi aldri gått i gang med prosjektet. Disse arealene skal blant annet kunne brukes av ideelle organisasjoner og virksomheter som jobber med å redde verdenshavet. Vi ønsker å bidra til at Norge tar den ledende posisjonen i kampen for rene hav. Dette gjør vi ved å samle bedrifter og organisasjoner, og innleder et samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer fra hele verden. Ledende forskningsmiljøer i Norge slutter også opp om prosjektet.

Aker har historisk vært en pådriver for vellykket områdeutvikling, både Aker Brygge og i Nydalen. Vi har flyttet tyngdepunktet for Aker og Aker-eide selskaper til Fornebu med til sammen 3000 ansatte her. Vi ønsker å videreutvikle Fornebu i samarbeid med Bærum kommune. Vi er nå inne i fase to, og Aker er villige til å satse store ressurser på en ambisiøs nærings- og områdeutvikling på Fornebu..

For å tiltrekke seg fremtidens talenter og de beste hodene, er vi nødt til å kunne tilby attraktive arbeidsplasser i et område som skaper arbeidsglede. En stor utfordring for Fornebu er at Oslo, med Aker Brygge og Bjørvika, fremstår som stadig mer attraktivt for innovative bedrifter. Fornebu taper stadig oftere konkurransen om nyetableringer.

Med signalbygget vil Fornebu kunne tiltrekke seg de mest spennende og innovative miljøene. Dette er miljøer som er helt avgjørende både for å redde verdenshavene, men også for fremtidig verdiskapning. Dersom man skal løse de store utfordringene verden står over, trenger vi at ideelle virksomhet går sammen med kommersielle aktører. Det er i dette skjæringspunktet man finner løsningene som virker.