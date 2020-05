Lavprisflyselskap innfører ydmykende toalett-regel

Etter hvert som samfunnet sakte, men sikkert gjenåpnes rundt omkring i verden, er kriserammede flyselskaper desperate etter å få folk til å fly igjen.

Men opplevelsen av å fly vil neppe være den samme som før koronapandemien rammet verden.

En ny epoke står for døren for flyselskapene. Dette innebærer en rekke strenge smitteverntiltak som færre passasjerer om bord på hver flygning, påbud om munnbind og mindre oppvarting og luksus som matservering og taxfreesalg om bord på flyene.

SAS er et av flyselskapene som nå har droppet matservering «for å holde kontakt på et minimum».

Påbud om munnbind

Mange flyselskaper har planer om eller har allerede innført påbud om å bære ansiktsmaske eller munnbind om bord på flyene. Norwegian planla å innføre påbud om munnbind på flyene sine fra og med denne uken, men har droppet påbudet inntil videre. SAS vil imidlertid innføre krav om munnbind, og vil avvise passasjerer som ikke har med seg munnbind ved ombordstigning.

Tiltaket trådde i kraft mandag 18. mai og vil gjelde fram til 31. august.

«Ansiktsmasker som dekker munn og nese er påkrevet fra du går om bord til du har forlatt fly et. Du som passasjer har selv ansvar for å ta med deg ansiktsmaske», skriver SAS på sine hjemmesider.

Det er ventet at EU-kommisjonen vi anbefale at det blir påbudt med munnbind om bord på fly, og at passasjerer også rådes til å bruke munnbind på flyplasser.

Barn under seks år slipper kravet om munnbind.

Må rekke opp hånden for å gå på do

På flyene til Europas største lavprisflyselskap Ryanair, må passasjerene rekke opp hånden for å få tillatelse fra besetningen til å gå på toalettet, skriver The Wall Street Journal.

Amerikanske transportmyndigheter vurderer å innføre kontroller på enkelte flyplasser hvor de måler temperaturen til passasjerene. Air France skal måle temperaturen på samtlige passasjerer, og hvis temperaturen viser høyere enn 38 grader, blir de nektet å reise med flyet.

Andre flyselskaper og flyplasser har allerede begynt å ta temperaturtester av passasjerer med infrarød termometer. The Wall Street Journal skriver at enkelte flyselskaper vurderer å kreve at passasjerene signerer helseerklæringer før de stiger om bord i flyet. Og på lang sikt kan det bli ønskelig at passasjerer har medbrakt legeerklæring som viser at en har hatt koronaviruset og er friskmeldt.

Færre ruter og avganger

En annen stor endring er tilbudet på flyavganger og flyruter. Sannsynligvis vil antall direkteavganger avta, noe som innebærer flere mellomlandinger for passasjerer som skal fly langt.

Et viktig smitteverntiltak er sosial distansering. Dette er en enorm utfordring for luftfarten, som er avhengig av å unytte plassen om bord på flyene for å gå i pluss.

Flere flyselskaper har antydet at de vil sørge for at midtsetene står tomme. Dette innebærer store tap for flyselskapene som opererer med svært små marginer.

Flyselskapet Air New Zealand sier at bare 65 prosent av flysetene om bord på en A320-maskin kan tas i bruk dersom smitteverntiltakene om sosial distansering skal overholdes.

I snitt må hvert enkelt fly ta i bruk 77 prosent av flysetene for at flyselskapene skal gå i pluss, ifølge International Air Transport Association. De estimerer med en billettprisøkning på 50 prosent dersom så mange flyseter skal stå tomme på A320-flyene.

Lite risikoutsatt

SAS har tidligere uttalt til Nettavisen at undersøkelser viser at flyreiser er særdeles lite risikoutsatt når det gjelder smittespredning.

- Av rapporterte smittetilfeller er det få tilfeller som kan spores tilbake til flyreiser. Ifølge den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA) er det nesten ingen tilfeller på verdensbasis. Luften om bord i fly skiftes hyppig ut. Det går gjennom HEPA-filtre som renser luften, så luftkvaliteten er av operasjonssal-kvalitet, uttalte pressesjef i SAS, John Eckhoff, til Nettavisen tidligere denne måneden.