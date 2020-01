Lavt nivå i håndball-EM

Hvilken fantastisk oppvisning av håndballgutta mot Frankrike! Men visste du at håndballspillere flest per definisjon holder et lavere prestasjonsnivå enn fotballspillere?

Dette kan høres rart ut, men er i bunn og grunn helt logisk. Det har med høyden på spillerne å gjøre, og dette faktum ble enkelt oppsummert i NRKs «Abels tårn» for noen uker siden. Professoren som forklarte det hele brukte riktig nok basketball som illustrasjon, men nøyaktig det samme gjør seg gjeldende i håndballen. Det har med seleksjon blant individene i arten homo sapiens å gjøre: Jo færre det er mulig å velge blant, jo lavere blir det potensielle prestasjonsnivået. Jeg har ikke tallene foran meg for gjennomsnittshøyden i det norske landslaget. Men du behøver ikke å ha gått til Specsavers for å forstå at det er viktig å være høy av vekst i håndball. Kunne Lionel Messi blitt god i håndball? Nei. Han er 1.70 på strømpelesten, og ville vært sjanseløs både i forsvar og angrep på en håndballbane. Rett ut sagt ubrukelig, uavhengig av tekniske ferdigheter. Derfor er vitenskapen på dette feltet krystallklar: Fordi det er så uendelig mange flere som potensielt kan bli god i fotball enn i håndball, vil toppnivået på fotballspillere være mye høyere enn hos håndballspillere. Hvor stor andel av den voksne befolkninga kan bli god i sleggekast? Så enkelt er det. Men for all del: Sander Sagosen er en fantastisk idrettsmann! Heia Norge!

