Lavtrykkene står i kø den første hele uka i 2020

Lavtrykkene står i kø. Det blir plussgrader og regn langs kysten, snø i fjellet og lengst nord.

OSLO (Nettavisen): Den første hele uken av 2020 preges kyststrøkene i Norge av plussgrader og nedbør som regn og regnbyger hele veien fra Lindesnes til Tromsø. I fjellet og lengst nord i landet blir det mest snø.

Det er kort fortalt værvarselet fra Meteorologisk institutt for inneværende uke.

Som varslet står lavtrykkene i kø. De kommer på rekke og rad i Atlanteren. Ifølge Meteorologisk institutt fortsetter det med mye vind i store deler av landet de neste dagene.

Gult farevarsel

Det er ute gult farevarsel for kraftige vindkast for Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre.

«Tirsdag ettermiddag og kveld er det ventet lokale vindkast på 30-35 m/s fra en sørlig retning, nær Stad 40 m/s», heter det i vareselet.

Meteorologene anbefaler folk å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

«Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen», heter det videre i varselet.

Snøfokk i fjellet

For perioden tirsdag ettermiddag til torsdag morgen gjelder farevarsel for kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

- Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel, skriver Meteorologisk institutt i sitt farevarsel.

Vind kan rive opp isen

På Svalbard ventes tirsdag kraftig øst- og sørøstlig vind over ishavsøyene. Den kan rive opp fastisen som ligger i fjordene på øst- og sørsiden av Isfjorden.

