Le Monde: Besseberg fikk betalt for å skjule doping

- Jeg har ikke skjult en eneste dopingutøver, sier Anders Besseberg (72) til Nettavisen.

Ifølge den franske avisen Le Monde skal president Anders Besseberg i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) ha fått penger for å forsvare russisk skiskytings interesser.

Besseberg har vært president i IBU siden 1992, blir nå etterforsket for økonomisk kriminalitet av østerriksk politi.

Økokrim bekrefter siktelsen mot Besseberg i en pressemelding.

Les også: IBU: Besseberg under etterforskning etter politirazzia

Besseberg: - Stemmer ikke

Artikkelen i Le Monde beskriver at Russland gjennom en årrekke har infiltrert Det internasjonale skiskytterforbundet, og referer til svært høye pengebeløp i bytte mot dopingjuks.

Besseberg selv avviser det hele overfor Nettavisen onsdag kveld.

Varsleren Grigorij Rodtsjenkov skal i 2013 ha varslet WADA, ifølge Le Monde:

«Hvor mange store sedler får plass i en liten diplomatveske? Svaret var ikke funnet da Grigorij Rodtsjenkov entret rommet. Aleksander Tikhonov, visepresident i IBU, tror vesken kan fylles med mellom 200.000 og 300.000 dollar. Aleksander Kravtsov, Russlands skiskytterpresident, vurderer at man kan få plass til opptil 400.000 dollar. Spørsmålet er viktig: Det handler om å vurdere summen som ble gitt til norske Anders Besseberg, president i IBU, for å sikre hans støtte til russiske skiskytterinteresser», skriver Le Monde ifølge VG.



Les også: WADA-rapport: Russerne kjøpte IBU-lederes taushet



Besseberg fratrer - inntil videre

Nettavisen snakket med Anders Besseberg onsdag kveld.

- Hva vil du si til de anklager som er rettet mot deg, Besseberg?

- Det har jeg svart etterforskerne på, sier Besseberg til Nettavisen.

- Er det noe annet du vil meddele til pressen?

- Nei, ikke mer enn det som står i pressemeldingen fra IBU, svarer han - og legger til at:

- Det jeg har bestemt meg for, og har varslet kolleger i styret om, er at jeg legger vervet mitt i bero mens saken blir videre etterforsket. Det kommer derfor til å være en annen som er president i denne tiden.

- Hvem da?

- Det er ikke bestemt, men det vil det komme en pressemelding om.

- Jeg har ikke skjult en eneste dopingutøver



Ifølge VG skal du være anklaget for å ha skjult 65 russiske dopingsaker siden 2011. Hva vil du si til det?

- Det stemmer ikke. Jeg har ikke skult en eneste dopingutøver, avviser Besseberg bestemt.

- Hvordan kan det ha seg at saken kommer opp nå?

DOPINGVARSLER: Grigorij Rodtsjenkov.

- Det vet jeg ikke. Skal jeg være helt ærlig, tror jeg at det er Rodtsjenkov ønsker fokus på seg selv. Han har uttalt seg veldig spesielt til NRK i direkteintervju, samtidig som våre advokater som etterforsker de russiske sakene, ikke får tilgang til ham. Han var hovedvitne, men møtte ikke da de 39 russerne skulle ha sin ankesak.

- Kan ikke se at jeg har gjort noe feil



- Du har 30 års fartstid - kan du ha trått feil i oppfølgingen av noen dopingtilfeller?

- Nei, jeg kan ikke se det. Anklagen er at vi ikke har fulgt opp mistenkelige blodprøver godt nok. Jeg mener bestemt at det ikke er mulig å gjemme unna blodprøver med det systemet vi har, avviser han bestemt.

- Le Monde hevder du har mottatt penger for å skjule dopingspor. Hva vil du si til det?

- Nei, det stemmer ikke, jeg har verken mottatt en dollar eller en euro, det kan jeg si.

- Har du på noen måte vært med på å skjule russisk doping?

- Nei, det har jeg ikke.

- Har du mottatt penger fra Russland for å «fremme russlands interesser»?

- Nei, det har jeg ikke.



- Det går inn på meg

- Hvordan opplever du disse tøffe beskyldningene som er rettet mot deg?

- Jeg ville lyve hvis jeg sa det ikke går inn på meg. Men det som bekymrer meg mest, er at dette går ut over renommeet til skiskyting, sier Besseberg.

- Etterforskningen skal ha pågått siden jul. Når ble du kjent med den?

- Jeg ble kjent med den i går.

- Hvordan opplevde du razzia-en?



- Den var vel slik det er vanlig i slike saker, med beslag i telefon og data. Jeg var ikke til stede.

Les også: - Har hatt politirazzia i Norge



- Hadde ikke sett for meg en slik avslutning

- Hva er det verste med saken slik den står nå?

- For meg personlig er dette veldig ubehagelig, og det er det for skikytings renommé, avslutter Besseberg, som sier han allerede før saken kom opp, hadde bestemt seg for å gå av.

- Etter 30 år får det være nok, men jeg hadde ikke sett for meg en slik avslutning.

Mest sett siste uken