Le Monde: Tidligere PST-ansatt pågrepet i Frankrike, siktet for terrorfinansiering

En norsk tidligere PST-ansatt er pågrepet i Frankrike, siktet for terrorfinansiering i forbindelse med anklager mot et fransk selskap i Syria, ifølge Le Monde.

Det var NRK som først meldte om saken i Norge.

Mannen ble pågrepet under en mellomlanding på Charles de Gaulle-flyplassen 2. mai, ifølge Le Monde. Nordmannen er en av åtte mistenkte i saken rundt firmaet Lafarge, som hadde en sementfabrikk nord i Syria.

Firmaet anklages for å ha betalt IS for å få fortsette sin virksomhet i Syria.

Nordmannen jobbet som sikkerhetssjef ved denne fabrikken fra 2011 til 2013, og forrige fredag ble han siktet for terrorfinansiering. Le Monde har ikke fått kontakt med nordmannen eller hans forsvarer.

Franske etterforskere skal i over ett år ha forsøkt å få i stand et avhør med nordmannen, som nå arbeider for en stiftelse i Sveits. Men han skal ha vært lite samarbeidsvillig. Han skal ikke ha ønsket å la seg avhøre i Frankrike, men foreslo i stedet at etterforskerne skulle komme til Sveits eller at han kunne svare på spørsmål via Skype, skriver Le Monde.

Det skal ha vært derfor at franske myndigheter besluttet å pågripe ham under en mellomlanding i Paris.

Etterforskningen av Lafarge-saken ble innledet i juni 2016. Nordmannen er ifølge etterforskerne den første som offentlig har innrømmet at den syriske delen av Lafarge ga penger til terrorgrupper, først i en bok som kom ut i Norge i 2016 og deretter i flere intervjuer.

Mannen skal selv ha fremstilt seg som en varsler, men dette skal ikke ha overbevist franske etterforskere.

