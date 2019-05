Le Pen erklærer seier i Frankrikes EU-valg

Marine Le Pen erklærer seier etter valgdagsmålinger som viser at hennes ytre høyreparti Nasjonal samling ligger an til å bli størst i EU-valget i Frankrike.

Nasjonal samling får en oppslutning på 24,0-24,2 prosent på to valgdagsmålinger av Ifop-Fiducial og Harris Interactive-Agence Epoka søndag kveld.

- Det er en enorm ære å få den tilliten franskmennene har gitt oss gjennom å utpeke oss til landets største parti. Prognosene bekrefter den nye skillelinjen mellom globalister og nasjonalister i Frankrike og resten av verden, sier Le Pen.

«Kraftfull» allianse

Partilederen sier hun tror EU-valget er et frampek på seier for hennes parti i Frankrikes presidentvalg i 2022, og ber president Emmanuel Macron om å være proaktiv gjennom å oppløse nasjonalforsamlingen.

- Det er opp til republikkens president å ta konsekvensene av dette. Han har ikke noe annet valg enn å i det minste oppløse nasjonalforsamlingen og utlyse nyvalg, sier Le Pen.

Etter at målingen ble offentliggjort, sa partileder Le Pen at hun ville ha en «kraftfull» allianse av høyrepartier i EU-parlamentet, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.

Selv om Macron og hans parti LREM ser ut til å bli forbikjørt og havne på annenplass med 22,5-23,0 prosent av stemmene, kaller en ikke-navngitt Macron-rådgiver målingsresultatene «respektable».

- Historisk sett har et regjerende parti aldri nådd et så høyt resultat i EU-valget i forhold til presidentvalget, sier rådgiveren til AFP.

Grønne partier i vinden

Det var jubelstemning på den grønne valgvaken i EU-parlamentet da fjernsynskanalen ARD la fram sin valgdagsmåling for Tyskland søndag kveld. Ifølge målingen ligger De grønne an til å bli nest størst i Tyskland med en oppslutning på 22 prosent, en dobling fra forrige EU-valg i 2014.

- Dette bekrefter at en grønn bølge er i ferd med å materialisere seg i Europa, og det bekrefter at vi i økende grad ses på som et fullverdig alternativ til de tradisjonelle partiene, og ikke som et nisjeparti, sier belgiske Philippe Lamberts, som er en av lederne for gruppen av grønne partier i EU-parlamentet.

- GRØNN BØLGE: Leder for gruppen av grønne partier i EU-parlamentet, Philippe Lamberts (t.v.), tror det er en grønn bølge på vei. Foto: Yves Herman (Reuters)

Han venter framgang også i andre land. Men ikke overalt.

- Vi er godt dekket i nord og vest, men ikke så godt i sør og øst, sier Lamberts til NTB.

- Så jeg venter samme type resultater i landene der vi har et etablert nærvær, sier han.

Lamberts legger til at de grønne er marginale i land som Polen og Italia, og at han derfor ikke venter noen «mirakler» der.

Sverigedemokraterna tredje størst

Høyrepopulistiske Sverigedemokraterna (SD) ligger an til å bli tredje størst i det svenske EU-valget, ifølge en valgdagsmåling fra SVT. Partiet får 16,9 prosents oppslutning på målingen, som er basert på intervjuer med 10.000-15.000 velgere. Partiet går fram med 7,2 prosentpoeng og ligger an til å gå mest fram av alle. Dersom det blir resultatet, får SD tre mandater i EU-parlamentet, opp fra dagens to. Størst blir statsminister Stefan Löfvens Socialdemokraterna, som går marginalt opp til 25,1 prosents oppslutning og beholder dagens fem mandater på målingen. Moderaterna er så vidt større enn SD og får på målingen 17,6 prosent av stemmene, noe som innebærer at partiet går opp fra tre til fire mandater. På meningsmålingene i forkant av valget har det ligget an til at SD skulle passere Moderaterna. - To timer med terror - Sverigedemokraterna her hele tiden ledet over Moderaterna, men vi får se. Det her er jo en undersøkelse, så det kan være feil, sier statsviteren Henrik Ekengren til SVT. Han mener det mest oppsiktsvekkende er oppslutningen til Liberalerna, som får 4,4 prosent på målingen. Med det ligger de farlig nære sperregrensa. - Det blir det store spenningsmomentet i kveld. Feilmarginen ligger på mellom 0,5 og 1,0 prosentpoeng i denne målingen. For Liberalerna venter to timer med terror, sier han. Også Miljöpartiet ligger an til å bli en av taperne i søndagens valg. Partiet ligger an til å få 9,5 prosent oppslutning, ned 5,9 prosentpoeng fra valgresultatet i 2014. Også Feministisk Initiativ går kraftig ned og ligger på 0,8 prosent. De øvrige partiene går alle fram. Centerpartiet får 10,3 prosent på målingen, Kristdemokraterna får 7,5 prosent, mens Vänsterpartiet får 6,4 prosent.

Storseier for Orban

Statsminister Viktor Orbans nasjonalistiske parti Fidesz har gjort et brakvalg i valget på EU-parlament i Ungarn. Jobbik på ytre høyre går kraftig tilbake. Med 98 prosent av stemmene talt opp, har Fidesz fått en oppslutning på 52 prosent ifølge avisen Magyar. Det er opp ett prosentpoeng fra valget i 2014. Venstreorienterte Demokratisk koalisjon (DK) ligger på andreplass, men er langt bak med sin oppslutning på 16,3 prosent. Det lille liberale partiet Momentum ligger an til å for første gang få et sete i EU-parlamentet med en oppslutning på 9,7 prosent. Sosialistene (MSZP) får 6,6 prosent, like foran ytre høyrepartiet Jobbik som får 6,5 prosent. Sistnevnte har falt dramatisk siden sist EU-valg, da de fikk 15 prosent av stemmene. Utlyser nyvalg i Hellas

Hellas' statsminister Alexis Tsipras framskynder valget i landet etter at hans parti Syriza led nederlag i søndagens EU-valg. - Etter andre runde av lokalvalget (2. juni), vil jeg be presidenten om å umiddelbart holde nasjonalt valg, sier Tsipras i en TV-sendt tale søndag kveld. Hans parti Syriza ligger ifølge prognoser fra det greske innenriksdepartementet an til å få 24 prosents oppslutning i det greske EU-valget søndag. Det konservative opposisjonspartiet Nytt Demokrati ligger på sin side an til å få 32,8 prosent av stemmene. EU-valget ble på forhånd sett på som en test for Tsipras og hans venstreorienterte regjeringsparti. I utgangspunktet skulle valget på nasjonalforsamling holdes først i oktober. Venstre størst i Danmark

Dansk Folkeparti (DF) ligger ifølge prognosene an til å miste tre av fire plasser i EU-parlamentet. Venstre ser ut til å bli størst og vinner to seter. I EU-valget i 2014 var DF partiet det største danske i forsamlingen i Brussel, men etter at 85 prosent av stemmene er talt opp ligger partiet an til å framover måtte nøye seg med én representant. Regjeringspartiet Venstre ligger derimot an til å bli størst og går fram med to mandater, hvilket betyr at de vil sitte igjen med fire mandater i Brussel. De gjør sitt beste EU-valg noensinne. Det sosialistiske miljøpartiet Enhedslisten ser dessuten ut til å komme inn med ett mandat, mens De konservative ligger an til å så vidt beholde sitt. Socialdemokratiet ligger an til å beholde sine tre mandater, mens De Radikale ser ut til å fordoble seg fra en til to representanter. Det gjør også SF, der det lenge var knyttet spenning til om nummer to på lista Karsten Hønge ville komme inn. Han er også kandidat ved folketingsvalget, og det er fortsatt knyttet litt usikkerhet rundt hvor han ender opp. Verken Liberal Alliance eller Alternativet ser ut til å få noen representant i EU-parlamentet denne gangen heller, mens Folkebevægelsen mod EU ligger an til å ryke helt ut.

