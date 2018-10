Lea (39) ble blind av kontaktlinser: - Fikk amøbe på øyet

Nå går Lea Tilde Rosenlund ut og advarer andre.

- På et tidspunkt lå jeg og tenkte, at hvis jeg holder meg selv hardt nok i armen og slår beinet mitt, kan det avlaste smerten i øyet mitt, sier Rosenlund til danske BT.

De ulidelige smertene i hennes venstre øye kom gradvis for 39-åringen. Det var under et kinobesøk i fjor med sin mann og sine døtre på ni og 11 år, at hun kjente noe «grums» i øyet.

Ting ble ikke bedre og øyet ble verre. Etter gjentatte besøk hos forskjellige øyeleger fikk hun den triste beskjeden. 39-åringen var rammet av den sjeldne øyeinfeksjonen, Acanthamoeba keratitis.

SJELDEN ØYEINFEKSJON: Lea Tilde Rosenlund fikk en alvorlig og sjelden øyeinfeksjon.









Spiser seg inn øyet

Infeksjonen er brutal for den som blir rammet. Den oppstår i øyets hornhinne, hvor en amøbe spiser seg inn i øyet på jakt etter næring. Hvis infeksjonen ikke blir behandlet kan det føre til blindhet.

Smitten oppstår vanligvis via små sår på hornhinnen, som kommer av at kontaktlinsene har blitt eksponert for forurenset vann, eller at det ikke er god nok hygiene i forbindelse med rengjøring av linsene.

– Jeg har kun brukt månedslinser og vært i Danmark hele tiden. Med dansk vann har jeg vasket mine hender. Kanskje jeg har vasket kontaktlinsebeholderen min samtidig med samme vann, men ellers har jeg vært hygienisk og ordentlig, forteller Rosenlund.

Den danske kvinnen kan anse seg selv som ganske uheldig, siden den rammer cirka en av en million kontaktlinsebrukere.

Rosenlund mistenker at jevnlig dusjing med kontaktlinser eller vasking av linsene i springvann, kan være en årsak til at hun ble smittet.

– Jeg hadde så vanvittig vondt. Jeg lå og tenkte, at jeg ville dø av det her. Det er nesten som tortur. Det føles som at man putter mørtel i øyet, sier hun.

SPISTE SEG INN: En amøbe spiste seg innover i øyet hennes.

39-åringen kunne ikke noe annet enn å ligge i familiens soveværelse med nedrullede gardiner. Hun klarte heller ikke å spise, og fikk kun i seg noe lakris og saft da infeksjonen var på sitt verste.

Ble verre og verre

Rosenlund som jobber som lektor ble definitivt ikke bedre. I desember 2017 ble hun innlagt på sykehus. Fra å ta svake smertestillende midler, gikk hun over til morfinpreparater.

Det hjalp noe, men det tok ikke lang tid før Rosenlund måtte sykemelde seg igjen. Hun kunne knapt se på det ene øyet. I august i år ble hornhinnen hennes akutt transplantert. Legene var redd for at amøben hadde spist seg så langt inn, at den kunne få adgang til hjernehinnen.

BEHANDLING: På sitt verste var Lea konstant på smertestillende midler, og måtte også dryppe øyet sitt flere ganger om dagen.

Hun ble fortalt at sjansen for å bli amøbefri var 40 prosent, mens risikoen for at øyet ville avstøte hornhinnen var 90 prosent.

– Med så dårlige odds var situasjonen virkelig «tough», forteller 39-åringen.

Og øyet sto ikke til å redde. På grunn av komplikasjoner etter transplantasjonen ble Lea blind på det ene øyet. Hun vil sannsynligvis aldri se igjen på det rammede øyet, og har stadige smerter som kanskje skyldes at amøben spiste opp flere nerver. Nå advarer hun kontaktlinsebrukere.

– Man får alltid vite at man ikke skal sove med linser, men jeg tror dessverre at de færreste vet at man ikke skal svømme eller dusje med dem. Det burde på samme måte som med tobakk og alkohol, være advarsler på pakkene, sier hun.

