Ledelsen ved barnevernsinstitusjon fikk sparken etter avsløring om tvang og isolasjon

Ledelsen ved en barnevernsinstitusjon i Melhus i Trøndelag fikk torsdag sparken, samme dag som Sivilombudsmannen kom med krass kritikk av institusjonen.

– Jeg har satt inn en annen erfaren institusjonsleder for å dra i gang de betydelige endringene som er nødvendige, sier regiondirektør Jonny Berg til ABC Nyheter.

Berg er direktør for statlige Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Midt-Norge og representerer derfor eieren av akuttinstitusjonen Kvammen. Hele ledelsen ble torsdag fjernet.

– Både institusjonen, eieren representert ved meg, og fylkesmannen som tilsynsmyndighet har vært klar over enkelte ting. Men kritikken fra Sivilombudsmannen er kraftigere enn det jeg så for meg, sier han.

Akuttinstitusjonen har fem plasser for barn og ungdom mellom 12 og 18 år. I løpet av et år er omtrent 30 unge innom, hovedsakelig som følge av atferdsproblemer.

Tvang og isolasjon

Sivilombudsmannen uttrykker alvorlig bekymring etter tilsyn på stedet i januar i år. Tilsynet avdekket ulovlig og rutinemessig bruk av tvang som fremstår som en integrert del av institusjonens behandling av ungdom som plasseres der.

– Ulovlighetene dreier seg blant annet om isolasjon, kommunikasjonskontroll, bevegelseshindringer og svært mangelfullt vedtaksregime, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK.

Ved mottak har de unge blitt plassert isolert på en egen mottaksavdeling som Sivilombudsmannen beskriver som «lokaler som fremsto som uegnet og lite trygghetsskapende». De ble også fratatt mobiltelefoner og nettbrett.

– Barn som blir fratatt friheten, har rett til omgivelser med en viss standard for helse og menneskelig verdighet, påpeker Falkanger.

Øyeblikkelige tiltak

Etter at konklusjonen til Sivilombudsmannen ble kjent, innførte Bufetat inntaksstopp på Kvammen. Berg opplyser at kritikken som dreier seg om de fysiske rammene for barna og ungdommene, allerede er tatt tak i.

– Vi har gått nøye gjennom rapporten og iverksetter øyeblikkelige tiltak for å rette opp, sier Berg. Han innrømmer at det har vært hans overordnede ansvar at tiltakene skulle være tilstrekkelige.

(©NTB)

Mest sett siste uken