Lederen av valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti fremmer bekymringsmelding

Fremmer bekymringsmelding om «hendelser og ukultur» i Trøndelag Arbeiderparti.

– Den siste tiden har vært vondt for alle i Trøndelag Arbeiderparti.

Slik starter Arild Grande, lederen for valgkomiteen i fylkespartiet, et innlegg på sin Facebook-side.

I forrige uke var han i søkelyset etter en lang og omfattende innstillingsprosess som endte opp med at Ingvild Kjerkol ble valgt til ny leder av Trøndelag Ap. Mandag kommer det frem at Grande har fremmet en bekymringsmelding om hendelser og ukultur i partiet som han mener det bør ryddes opp i:

– Jeg har tatt initiativ overfor Arbeiderpartiet sentralt til en prosess hvor man kan komme til bunns i ting som har skjedd i fylkespartiet og finne løsninger som gjør at alle kan få mulighet til å gå videre. Dette initiativet ble tatt i går, søndag, og jeg har bedt om at partikontoret får ansvaret for å gjennomføre denne prosessen. Jeg hadde første møte med assisterende partisekretær i dag. I dette møtet har jeg fremmet bekymringsmelding om hendelser og ukultur i Trøndelag Arbeiderparti som det bør ryddes opp i, mener Grande.

Han håper at de som har hatt vonde opplevelser får en unnskyldning, at partiet får ryddet opp i ukulturen og at det utarbeides en etisk standard i partiet for folk som får ledende verv.

– Problemene i partiet handler ikke bare om enkeltpersoner. Det handler om usunne og skjulte maktstrukturer og at vi som har makt for ofte er ubevisste hvordan vi virker på andre og hvordan vår rolle og væremåte påvirker hele partikulturen. Jeg har selv sett alt for ofte at partiet har mistet medlemmer og talenter fordi folk ikke orker å være med på spillet, fordi de har opplevd ubehageligheter og fordi de finner det best å trekke seg unna, skriver han.

– På årsmøtets talerstol sa jeg at vi som har makt må være villig til å dele makten med flere. At historiene vi har hørt gjør at vi må erkjenne at vi ikke har evnet å fange opp hvordan folk egentlig har hatt det i partiet vårt. Og dersom vi mener alvor med at vi ønsker å forbedre partikulturen vår og ta et oppgjør med det som har vært, må vi også være villige til å ta et oppgjør med oss selv. Derfor vil jeg være den første til å erkjenne at jeg vet at jeg ikke har gjort alt riktig opp gjennom årene. Jeg har også sviktet folk jeg burde stått opp for, og som ble stående alene. Den tiden er nå forbi, skriver Grande.

På fylkeårsmøtets talerstol sa Grande at han hadde sett folk bli støtt ut, baksnakket og knust i det han omtalte som en «usunn partikultur.»

Han skriver videre at ikke alle vil kjenne seg igjen i dette, i alle fall ikke dem med «makt og selvtillit». Grande skriver også at årsmøtet ble gjennomført under et enormt press.

Han avslutter innlegget slik:

– Jeg håper vi får til en god og rask prosess. Vi skal ikke ha det som dette i vårt parti. Vi skal bruke tid på politikk, på å vinne valg. Men hensynet til partiets ytre ve og vel kan ikke trumfe partiets indre ve og vel og et oppgjør med en partikultur vi i alt for mange år stilltiende har akseptert. Det enkleste ville kanskje være å ikke si noe, men jeg må følge min samvittighet - av hensyn til partiets beste og i ønske om å bidra til å få ryddet opp en gang for alle, slik at alle kan ha det godt i vårt parti. Jeg kommer på nåværende tidspunkt ikke til å kommentere ytterligere om dette til pressen, i respekt for alle involverte.

Nettavisen har vært i kontakt med Ap-leder Jonas Gahr Støre om Grandes uttalelser, som ikke ønsker å kommentere saken utover at:

– Dette er opp til partikontoret sentralt å håndtere.