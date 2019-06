Lederen for kontrollutvalget i Tolga: - VG har misbrukt de tre brødrene

Marit Gilleberg er svært kritisk til dekning og vinkling i Tolga-saken, slik den ble presentert i VG. Og kommunen får også kritikk for håndteringen av Tolga-brødrene.

- VG har misbrukt de tre brødrene for å sette søkelys på nasjonale ordninger som ikke helt fungerer, og jammen har de også fått journalistpriser for elendig metodebruk, sier Marit Gilleberg, leder for kontrollutvalget i Tolga kommune.

Hun mener også at avisen har gått over streken i omtale av brødrene, og Tolga-saken bør analyseres.

Det var i fjor høst at VG presenterte avsløringen om de tre brødrene i Tolga-kommune som på feil grunnlag var blitt satt under vergemål. Moren til brødrene var en av avisens hovedkilder, og én av dem som frontet saken i avisen.

Bakgrunn: Tolga-saken snudd på hodet etter dramatisk politiaksjon

Bakgrunn: Moren til de tre Tolga-brødrene mener det hun blir beskyldt for aldri har skjedd

- VG har misbrukt de tre brødrene

En sterk kritiker av hvordan VG har fortalt historien om de tre brødrene, og hvordan kommunen har opptrådt, er leder for kontrollutvalget i Tolga kommune, Marit Gilleberg. Hun har sittet i kontrollutvalg siden 2007, som skal sørge for at kommunene følger regelverket.

- VG har misbrukt de tre brødrene for å sette søkelys på nasjonale ordninger som ikke helt fungerer. Dette gjelder vergemålsordningen og registeret for psykisk utviklingshemmede (PU-registeret). Dette gikk på bekostning av de tre brødrene som har fått omfattende hjelp fra kommunen i 30 år, sier Gilleberg.

- VG har satt fokus på registrering av psykisk utviklingshemmede, og vergemålsordningen. Men Tolga-saken har mange sider. VG har dratt saken vel langt, noe jeg liker dårlig. Kommunen hadde en gigantisk oppryddingsjobb i 2013. Denne ryddejobben viste at registreringen av personer med PU-diagnoser var altfor dårlig. Og det gjaldt alle de ti personene – ikke bare Holøyen brødrene.

Marit Gilleberg er leder i kontrollutvalget i Tolga kommune og kommer med sterk kritikk av VG. Her blir hun intervjuet av VGTV i forbindelse med deres dekning av saken. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

VG: - Grov påstand

VG slår tilbake mot kritikken:

- Å hevde at VG skal ha misbrukt de tre brødrene for å sette søkelys på nasjonale ordninger, er en grov påstand som ikke på noen måte kan belegges med fakta. Vi avviser anklagen på det sterkeste. Viktigst for VG har hele tiden vært å ivareta brødrene. Det er det fortsatt. VG intervjuet brødrene Holøyen første gang sommeren 2017. De hevdet at de hadde fått vergemål mot sin vilje - uten å ha blitt spurt. Brødrene ønsket VGs hjelp til å komme til bunns i saken, skriver ansvarlig redaktør i VG Gard Steiro til Nettavisen i en mail.

- Å hevde at VG skal ha misbrukt de tre brødrene for å sette søkelys på nasjonale ordninger, er en grov påstand som ikke på noen måte kan belegges med fakta. Vi avviser anklagen på det sterkeste, sier VG redaktør Gard Steiro. Foto: Scanpix/VG

- Det er igjen nødvendig å påpeke hva saken handler om: De tre brødrene Holøyen ble uriktig registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune. To av dem hadde ikke diagnosen. Som følge av feilregistreringen mottok Tolga kommune 7 millioner kroner i statlige midler som de ikke skulle hatt. Dette er uomtvistelige faktum. Den offentlige granskningen bekreftet VGs funn, mener Steiro.

For VG var det et sentralt punkt at kommunen hadde brutt loven da Holøyen-brødrene ble underlagt vergemål.

- NAV-leder og kommunelege på Tolga valgte å søke om vergemål for tre voksne menn uten å spørre dem hva de selv ønsket. Det er i strid med vergemålsloven - og disse vergemålene har senere blitt opphevet. Hva mor ønsket eller ikke ønsket rundt vergemålene er uvesentlig. Det vesentlige er at brødrene Holøyen aldri ble hørt, skriver Steiro.

Les alt om Tolga-saken.

Moren siktet

Den ene av brødrene har på nytt fått verge. Og sakskomplekset fikk i det skjulte en dramatisk vending da Statens helsetilsyn leverte inn en anmeldelse mot mor i desember 2018, som gikk på mishandling i nære relasjoner.

- At moren nå er siktet bidrar kanskje til at Tolga-saken blir rettferdig til slutt, sier Gilleberg.

Den siktedes forsvarer Ada Cathrine Høst Mytting reagerer sterkt på denne uttalelsen fra Gilleberg.

- Min klient er under etterforskning, og det foreligger kun en siktelse. Hun er på ingen måter dømt i saken. For meg fremstår det som meget uprofesjonelt at personer tilknyttet kommunen uttaler seg på denne måte på nåværende tidspunkt.

Foto: Montasje: Farid Ighoubah/Getty Images

VG har ikke omtalt siktelsen

VG var blant avisene i Norge som ikke omtalte pågripelsen og siktelsen mot moren tidligere i år, og har ennå ikke omtalt anklagene mot henne.

Steiro mener at dette ikke henger sammen med at hun var en av avisens hovedkilder i deres reportasjer.

- Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 pålegger mediene å være varsomme med å identifisere personer som er anklaget for straffbare forhold. Vi skal vise særlig forsiktighet i en tidlig fase av etterforskningen. Dessuten skal vi alltid vurdere om det riktig å fremheve private forhold. VGs konklusjon har vært - og er fortsatt - at det ikke er presseetisk forsvarlig å omtale siktelsen på det nåværende tidspunkt, skriver han.

En sentral påstand i Tolga-saken var at kommunen urettmessig hadde fått penger fra staten ved å presse fram feilaktige diagnoser. Regnestykker viser derimot at kommunen fikk 4,3 millioner for lite.

Bakgrunnen for dette regnestykket er at kommunen fikk 7 millioner for mye på grunn av Holøyen-brødrene, men 11,3 millioner for lite når det gjelder andre pasienter. Men da kommunens kontrollutvalg la fram disse tallene, fant ikke VG grunn til å skrive om det.

Steiro begrunner dette slik:

- Dette regnestykket har ingenting med VGs saker å gjøre. Det er slått uomtvistelig fast at Tolga kommune har fått statlige millionoverføringer de ikke hadde krav på for brødrene Holøyen. Kommunen kan ikke rettferdiggjøre sine alvorlige feil i disse sakene, med at de i tidligere år ikke har klart å bruke det offentlige inntektssystemet i helt andre saker, skriver han.

Selve hovedgrunnen til den sterke reaksjonen fra Gilleberg er oppfatningen som festet seg over hele Norge, da VG høsten 2018 fortalte hele Norge at «Kommunen fant en måte å få mer penger på».





Påstanden om pengemotivet bygger utelukkende på et budsjettnotat fra tidligere rådmann Stein Halvorsen, og en setning i et journalnotat fra en fastlege.

- Det jeg reagerer på er at kommunen i hvert fall ikke har skodd seg på ordningen (med å få tilskudd for å registrere flere personer med diagnosen psykisk utviklingshemmet). I VG ble vi fremstilt som at Tolga var en fattig liten kommune som hadde forsøkt å tilrane seg ekstra penger. Kommunen ble forhåndsdømt, før man fikk komme til ordet på en skikkelig måte. Dette inntrykket har heller aldri blitt ryddet opp i, sier Gilleberg.

- Det er ikke riktig at kommunen snyltet for å få tilskudd. Det var revisor og kontrollutvalget som gjennom forvaltningsrevisjon påpekte feil og mangler i registreringen av psykisk utviklingshemmede i 2013. Rådmannen hadde deretter en gjennomgang og opprydding av alle som hadde fått PU-diagnose i kommunen.

- VG har ikke ønsket å skille mellom å belyse de nasjonale ordningene, og skrive om ryddejobben som kommunen gjorde i 2013/2014. Når det gjelder de nasjonale ordningene har VG gjort en kjempejobb og bidratt til opprydding i hele Kommune-Norge. Likevel må jeg si, at det å bruke de tre brødrene på den måten de har gjort, har gått ut av alle proporsjoner, mener hun.

- Opphevet taushetsplikten for VG

Steiro på sin side hevder at VG gjorde flere forsøk på å få kommunen i tale før publisering av den første saken.

- Det stemmer ikke, slik Gilleberg hevder, at kommunen ikke har fått kommet til orde. VG tok kontakt med rådmannen og andre ansatte i Tolga kommune 45 dager før publisering. Vi ønsket å få alle fakta på bordet, møte dem, stille spørsmål og høre deres versjoner, skriver han i mailen.

- Selv om alle de tre brødrene Holøyen hadde opphevet taushetsplikten for VG, selv om brødrene ønsket at kommunens ansatte skulle opplyse saken, var svaret at kommunen ikke kunne uttale seg på grunn av taushetsplikt, skriver han.

Gilleberg kjenner godt til Tolga-brødrene og familien. Før hun gikk inn i kontrollutvalget i 2007, var hun ordfører i åtte år, fra 1999. Ifølge henne har kommunen vært inne med omfattende tjenester til familien i ca 30 år og har samhandlet tett

Det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget frikjente Tolga kommune når det gjelder refusjonsordningene:

«Gjennomgang av avgjørelser om årsbudsjett og regnskap har ikke gitt informasjon om at Tolga kommune har hatt til hensikt å oppnå større statlig tilskudd enn det som er rettmessig», heter det på side 24 i fellesrapporten fra utvalget.

Likevel mener Steiro at oppslaget til VG var på sin plass:

- Med dokumentasjonen som ligger til grunn, mener vi det både var og er legitimt å stille spørsmål ved om økonomi spilte en rolle da brødrene Holøyen feilaktig ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune.

Steiro fasholder også at det er kommunens overtramp overfor brødrene som er det sentrale i saken.

Gilleberg kjenner godt til Tolga-brødrene og familien. Før hun gikk inn i kontrollutvalget i 2007, var hun ordfører i åtte år, fra 1999. Ifølge henne har kommunen vært inne med omfattende tjenester til familien i ca 30 år og har samhandlet tett . Flere kilder har også fortalt dette, men det er første gang noen forteller om det åpent.

- Kommunen satte inn tiltak så godt vi kunne, men om det var godt nok det vet jeg ikke i dag.

- Men kommunen har også gjort feil. Hva kunne vært gjort annerledes?

- Vi burde kanskje satt inn tøffere tiltak tidligere i familien, men etterpåklokskap er alltid lett. Det som var riktig i år 2000 er ikke nødvendigvis riktig i dag.

- Kommunen og vi skal stå for de feilene vi har gjort. Statlig granskingsrapport viser at det er en del rutiner vi må forbedre og det tar vi tak i. Jeg er også kritisk til måten kommunen har håndtert Tolga-saken på mediemessig. Tolga kommune er godt rustet til å takle flom og storm, men var totalt uforberedt til å takle en slik mediestorm det ble etter at Tolga-saken ble kjent i VG, sier Gilleberg.

VG-sjefen er tydelig på at kommunen burde gjort mer for brødrene, og viser til at Gilleberg også uttalte seg om situasjonen til brødrene Holøyen året før den første artikkelen i Tolga-saken ble publisert.

- Tolga kommune hadde muligheten til å ta tak i brødrenes situasjon etter VGs første publisering i 2017. Det gjorde de ikke. Marit Gilleberg uttalte til Arbeidets Rett 24. oktober 2018 at hun var kritisk til seg selv for ikke å ha stilt flere spørsmål ved saken den gang. Den selverkjennelsen var fornuftig. Tolga kommune og andre myndigheter kunne selv ryddet opp lenge før brødrene stod frem i VG for andre gang, skriver Steiro.

- Uavhengig av hva som var intensjonen for å søke om vergemål, har statlige myndigheter slått fast at vergemålene var uriktige og aldri skulle vært opprettet. Om Tolga kommune hadde bekymringer før VGs sak, er det et faktum at anmeldelsen fra Statens Helsetilsyn først kom etter vår publisering. Man kan spørre seg hvorfor ingen grep inn tidligere om bekymringen var stor.

- Jeg likestiller denne saken med Giske-saken

Gilleberg vedgår det er viktig at noen ettergår arbeidet som ble gjort i Tolga-saken, men stiller spørsmål ved metodebruken til avisen.

- Jeg likestiller denne saken med Giske saken. Men denne saken er langt mer alvorlig. VG bestemmer seg for sannhetsbildet de skal bruke uten grundige nok sjekk.

- Det er mange som har gjort feil, og VG har vært flink til å påpeke andres feil, men de har ikke akkurat sett kritisk på sin egen journalistikk. I januar i år var det en nasjonal kontrollutvalgskonferanse med rundt 700 personer som alle sitter i ulike kontrollutvalg. VG var også der og fortalte at de underveis i arbeidet med Tolga-saken hadde hørt at moren var dominerende.

- For å få bekreftet eller avkreftet hadde de intervjuet moren og brødrene enkeltvis. Brødrene benektet selvfølgelig dette. Er dette er en troverdig intervjumetode i slike vanskelige vergemålssaker? Hvor er kontrollspørsmålet til VG - «hvorfor vil ikke mor at sønnene får verge eller økonomisk verge?» Jeg er altså meget kritisk til metodebruken VG har brukt for å intervjue brødrene.

Som svar på dette skriver Steiro at VG også hadde skriftlig dokumentasjon på at moren var dominerende, og at hun ble grundig konfrontert med opplysningene.

- Vi var åpne om påstandene allerede i vår første artikkel. At VG ikke gikk videre med disse påstandene er ikke riktig. VG gjorde gjentatte forsøk på å få representanter fra Tolga kommune og en rekke andre kilder til å svare på disse konkrete opplysningene. Ingen ønsket å uttale seg om saken, og viste til taushetsplikten - selv om brødrene Holøyen selv ønsket at saken skulle opplyses. Vi registrerer at taushetsplikten vurderes annerledes i dag, skriver Steiro.

Lederen i kontrollutvalget i Tolga kommune, Marit Gilleberg mener det er brødrene Holøyen som sitter igjen som den tapende part.

- Hva vil du selv si til brødrene, etter feilene kommunen har gjort mot dem?

- Rett skal være rett. Jeg sier igjen unnskyld til brødrene Holøyen som jeg synes sitter igjen som den tapende part etter systemfeilene som er avslørt, og for omfattende mediekjør. Det beklager jeg virkelig og jeg håper at brødrene kommer godt ut til slutt.

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie, forteller at det mulig vil ligge en endelig avgjørelse av etterforskningen i begynnelsen av juli.

Politiet kan enten henlegge saken, eller innstille på at det skal tas ut tiltale. I det siste tilfellet blir saken oversendt til statsadvokaten i Hedmark og Oppland for ny vurdering. Det vil i så fall være de som har siste ordet i avgjørelsen.