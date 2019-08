Lederne i regjeringspartiene tilbake i møter på Statsministerens kontor

De fire partilederne i regjeringen er tilbake i møter på Statsministerens kontor.

Saken oppdateres.

Tidligere fredag møttes Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i samtaler med Erna Solberg (H) ved Statsministerens kontor (SMK), ifølge VG.

Klokken 15.40 skal de ha forlatt møte, og det har ikke kommet noen informasjon om hva møtet inneholdt.

Fredag kveld, rundt klokken 17.30 er de fire partilederne tilbake i møter på Statsministerens kontor.

Fredag formiddag kom meldingen om at Solberg hadde avlyst fredagens planlagte valgkamparrangementer i Porsgrunn, Sandefjord og Skien.

- Statsministerens program er endret for dagen, og hun skal ikke på reise, bekreftet statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor (SMK) overfor Nettavisen fredag morgen.

Så avlyste kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande en tur til Trøndelag.

Hun skulle ha besøkt Trondheim fredag ettermiddag, med arrangementer både ved Rosenborg Teater og med lokale venstrepolitikere i etterpå.

Venstres stortingsgruppe drøftet saken onsdag og forfattet da et motkrav til skissen som Høyre hadde lagt fram.

Sentrale kilder i Frp som NTB har snakket med, mener Venstre med dette har posisjonert seg for å tre ut av regjeringen med hevet hode. Kildene er tett på prosessen og beskriver Venstres motkrav som «umulige».

Det avvises av Venstres Sveinung Rotevatn. Han mener det er Frp som må bevege seg.

- Vi ønsker å få en enighet, men da er regjeringen avhengig av at også Frp som et regjeringsparti bidrar til løsning. Ingen er tjent med at landet blir kastet ut i en regjeringskrise, uttalte Rotevatn, som er statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Nettavisen fredag formiddag.