Legen etterlyser flere konkrete grep fra norske helsemyndigheter.

Denne helgen var det kort mellom koronanyhetene i Norge. 220 nærkontakter er så langt registrert etter fester i Oslo. Minst 37 festdeltakere har testet positivt. Tre personer har blitt smittet av festdeltakerne igjen. Ifølge VG overgår smittetallene i Oslo kommune FHIs karantenekrav til andre land. Indre Østfold forbyr alle sosiale sammenkomster fordi smittesituasjonen er «ukontrollerbar», ifølge kommuneoverlegen.

– Smittetallene går oppover nå! Det er det som skjer, og det har vi visst en stund. Vi er litt fortvilet, vi som har stått i det måned etter måned.

Det sier Kari Lise Jacobsen Eidjar til Nettavisen. Hun er sjef, daglig leder og fastlege ved Legevakt Vest i Oslo.

Søndag kveld publiserte hun innlegget «Pasienter gir blaffen i smittevernreglene» i Aftenposten. Her omtaler hun blant annet en av hennes pasienter som under en videokonsultasjon befant seg på et kjøpesenter. Under samtalen beveget han seg fra et spisested til en matbutikk. Mannen hadde symptomer på covid-19. To timer tidligere hadde han fått beskjed fra kommunen om at han var blitt satt i karantene.

– Han burde jo kunnet vært politianmeldt. Det er det vi burde gjort. Men det er vanskelig å gjøre, for man har jo relasjoner til pasienter, sier Jacobsen Eidjar til Nettavisen.

Brøt smittevernreglene

Pasienten er en av festdeltagerne fra Oslo de siste dagene. Ifølge FHI sin definisjon er han per nå en «nærkontakt», en person som ikke har testet positivt for covid-19, men som har vært i en situasjon der vedkommende kan ha blitt smittet.

For nærkontakter gjelder følgende, ifølge FHIs nettsider:

Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.

– Og når du går på en restaurant på et kjøpesenter som er helt tett på en ettermiddag, da har du brutt smittevernreglene, sier Jacobsen Eidjar til Nettavisen.

– Er reglene tydelige nok, føler du?

– Nei, det er de ikke. Og når vi er i den situasjonen vi er nå, så burde vi som er leger ha et pålegg om å varsle.

Sjokk på sjokk

Legevaktsjefen understreker at hun i utgangspunktet ikke er en varsler selv, men heller har troen på den gode samtalen og folks fornuft.

– Men dette halvåret har gitt meg sjokk, på sjokk, på sjokk. Det man ser er at det er et lite mindretall som mener at de er høyt hevet over samfunnets regler. De gjør akkurat sånn som de vil.

I innlegget publisert i Aftenposten skriver Jacobsen Eidjar følgende:

«Som en del av et helsekorps som har stått på nær døgnet rundt siden mars, men etter noen få uker med lave skuldre nå i sommermånedene, kan jeg si at jeg er mildt sagt rasende. Men mest av alt lei meg.»

Dette er på ingen måte noe tidspunkt for å slappe av, sier hun til Nettavisen:

– Koronaviruset er så smittsomt at det holder at noen få av disse gjør akkurat sånn som de vil, og lever akkurat som de vil, og på den måten setter alle oss andre i en kjip situasjon.

Ønsker lovendring

Det som gjør at man trenger en lovendring for helsepersonell nå er tidspunktet, mener fastlegen:

– Vi har vært så flinke i mange måneder, vi oppnådde et smittetall som var helt fantastisk, alt lå helt ekstremt godt til rette for at vi kunne få en fin høst, få barna på skole og i barnehager, ta vare på våre gamle, få kjørt i gang planlagte operasjoner og ikke minst få næringslivet i gang og opp å gå igjen. Også er det et lite mindretall som tar seg til rette sånn som de gjør. I tilfeller som dette burde smittevernloven være så tydelig at vi hadde en varslingsplikt, sier fastlegen, som sier at terskelen for å angi egne pasienter er svært høy.

– Men hadde vi hatt et pålegg som sa "Du skal ringe inn", så hadde det vært mye lettere. Jeg har snakket med mange kolleger som har observert pasienter i karantene på kjøpesentre, på café og ute midt på lyse dagen.

Redusert testkapasitet

I Oslo har man nå begynt å reduserer testkapasiteten, fra syv til fire teststasjoner, sier legevaktssjefen. Det mener hun er krise, og rett og slett dårlig planlegging. Man har ikke tatt høyde for at så mange reiste til utlandet som det faktisk gjorde, mener hun:

– Så når de nå kommer og ønsker å teste seg, så har vi ikke testkapasitet.

Hun mener at alle som har vært i utlandet bør testes, hvis de har vært i røde eller gule land:

– Testing er helt, helt avgjørende nå. Denne uken her har vi mottatt flere hundre telefoner fra folk som er helt fortvilet, som ikke har fått testet seg i Oslo, fordi kapasiteten er sprengt. Dette er tøys. Dette visste vi ville komme, avslutter Jacobsen Eidjar til Nettavisen.