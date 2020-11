Lege fikk sparken av Trump - nå får han toppjobb av Biden

Lege som fikk sparken av president Donald Trump er inne i varmen hos Joe Biden.

NEW YORK (Nettavisen): USAs påtroppende president, Joe Biden, oppretter en koronakomité som skal ledes av tidligere sjef for USAs føderale folkehelsemyndighet, Vivek Murthy.

Legen holdt også en tale på Demokratenes landsmøte i august i år, der han talte varmt om Joe Biden. Se video av hans tale øverst i saken.

Murthy fikk, overraskende for mange, sparken av Trump i april 2017. Men nå er han inne i varmen igjen og får toppjobb av Biden.

Vivek Murthy var en av 13 leger og forskere som ble presentert på en briefing ledet av Joe Biden på mandag. Foto: AFP: Joe Raedle

Bidens nye koronakomité, som skal utarbeide en plan for arbeidet mot pandemien, vil blant annet også bestå av tidligere sjef for legemiddeletaten FDA, David Kessler, og professor og forsker Marcella Nunez-Smith fra Yale University.

Totalt består Bidens nye koronakomité av 13 leger og forskere.

Kalte våpenvold «en helsetrussel mot USA»

Murthy, som ble utnevnt til sjef for USAs føderale folkehelsemyndighet av president Barack Obama, er en sterk tilhenger av både våpenkontroll og Obamacare.

Murthy ble omstridt da han kalte våpenvold «en helsetrussel mot USA», noe som også førte til at han møtte motstand fra National Rifle Association NRA.

Her er Vivek Murthy sammen med Joe Biden og et annen medlem av Bidens nye koronakomité, legen Celine Grounder. Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

NRA er kjent for slagordet «Våpen dreper ikke, mennesker dreper» og går hardt ut mot politikere og andre som forsøker å skjerpe våpenlovene i USA.

Ni amerikanske presidenter har opp gjennom årene vært medlemmer av NRA, blant dem Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush og Donald Trump, skriver NTB.

Etter at legen fikk sparken, meldte New York Times at Murthy først ble bedt om å forlate jobben, noe han nektet - og at han dermed fikk sparken av Trump-administrasjonen.

Biden: Mørk koronavinter i vente

Etter det første møte med sin koronakomité, advarer USAs påtroppende president Joe Biden om at det er langt igjen, tross gode vaksinenyheter mandag.

– USA har fortsatt en veldig mørk vinter i vente på grunn av koronaviruset, sa Biden på en pressekonferanse i Wilmington mandag.

Han ba også innstendig alle amerikanere om å bruke munnbind i offentligheten.

– Landet vårt er i fare, sa den påtroppende presidenten for å understreke alvoret i pandemien, som har krevd nesten 250.000 liv i USA.