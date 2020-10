Lege fillerister president Donald Trump: - Dette er galskap

Lege fillerister presidenten etter overraskelsestur.

NEW YORK (Nettavisen): I en ny video fra sykehuset sent søndag kveld avslørte USAs president at han planla noe helt spesielt. Se videoen øverst i saken.



Kort tid senere viste det seg at overraskelsen var at presidenten tok seg en runde ut for å hilse på tilhengere som har samlet seg utenfor.

Kjørte rundt i SUV

Trump ble observert i en av Det hvite hus' pansrede SUV-er mens han ikledd munnbind hilste tilhengerne.

Det var først uklart hvor han var på vei – om han var utskrevet etter koronabehandlingen og skulle hjem til Det hvite hus, eller om det bare var en liten tur ut.

Her er president Trump i en av Det hvite hus' pansrede SUV-er mens han ikledd munnbind. Foto: AP Photo/Anthony Peltier

Tidligere varslet Trump på en Twitter-video at han skulle gjennomføre et overraskelsesbesøk, men uten å varsle pressen. Etter kjæreturen returnerte Trump til sykehuset.

– Vi skal avlegge et lite besøk hos de fantastiske patriotene som vi har her ute på gata, sa han på videoen.

På en video som er lagt ut av en CNN-journalist, ser man presidenten som vinker til en gruppe jublende tilhengere som har holdt til utenfor sykehuset siden han ble innlagt fredag.

På Twitter-videoen han selv sendte ut, sa han også at han har lært mye om koronaviruset på sykehuset.

Lege: - Dette er galskap

Nå får Trump kritikk for kjøreturen av legen James P. Phillips, som jobber ved Walter Reed.

- Presidentens SUV er ikke bare skuddsikker, men den er hermetisk forseglet mot kjemisk angrep. Risikoen for COVID19-overføring inne i bilen er så høy som den kan få blitt bortsett fra under medisinske prosedyrer. Uansvarligheten er forbløffende. Tankene mine går til Secret Service som blir tvunget til å spille dette spillet, skriver legen James P. Phillips på Twitter.

- Hver eneste person i kjøretøyet under denne fullstendig unødvendige «kjøreturen» til presidenten, må nå settes i karantene i 14 dager. De kan bli syke. De kan dø. For et politisk teater. De blir befalt av Trump om å sette livene sine i fare for et teater. Dette er galskap, skriver legen.

Det er ennå ikke klart når Trump kan utskrives fra Walter Reed-sykehuset utenfor Washington, men legene har sagt at om han blir bedre, kan han kanskje reise tilbake til Det hvite hus mandag.