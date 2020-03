Lege mener sykehus bør kunne nekte ansatte å reise utenlands

Avdelingsleder Dag Jacobsen ved Oslo universitetssykehus mener ansatte i helsevesenet ikke bør reise utenlands så lenge koronaviruset sprer seg.

Avdelingslederen sier til NRK at han har løftet problemstillingen med at ansatte står fritt til å reise hvor de vil under virusutbruddet. Svaret han fikk, var at sykehuset ikke kan nekte de ansatte å reise, selv om de skulle dra til et område hvor det er et pågående utbrudd av koronaviruset.

Han mener loven må endres slik at sykehuset kan sette foten ned for ansattes reiseplaner.

– Vi ber ansatte om ikke å reise til områder med koronasmitte, men vi har ikke rett til å nekte dem å gjøre det. Lovene bør endres, sier Jacobsen.

Avdelingslederen frykter at personalmangel kan ramme sykehusene fordi ansatte som har vært på reise må sitte hjemme i karantene samtidig som stadig flere pasienter oppsøker helsevesenet.

