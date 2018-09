Lege pågrepet og siktet for voldtekt og misbruk av stilling

Fastlegen i 50-årene er siktet for voldtekt og for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke stillingen sin.

OSLO TINGHUS (Nettavisen): En lege i 50-årene ble pågrepet av politiet i Oslo, siktet for sedelighetsforbrytelser.



Mannen ble pågrepet i helgen og er siktet for to forhold.



Han er både siktet for voldtekt og for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke stillingen sin.

- Vi kan bekrefte at en person er pågrepet og at siktelsen blant annet gjelder voldtekt, sier leder for sedelighetsseksjonen i Oslo politidistrikt Ann Kristin Grosberghaugen til Nettavisen.

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

Nekter straffskyld

Legen i 50-årene nekter straffskyld.

Hans forsvarer Oscar Ihlebæk sier til Nettavisen at han ikke har mulighet for å kommentere saken fordi alle dokumentene er klausulert, det vil si taushetsbelagt.

Mannen har legepraksis i Oslo sammen med flere andre leger, men har bostedsadresse utenfor Oslo kommune.

Mest sett siste uken