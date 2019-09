Lege utførte abort på feil kvinne

En lege og en sykepleier i Sør-Korea er pågrepet etter å ha utført en uønsket abort på en kvinne som var gravid i sjette uke.

Politiet i Sør-Korea har startet etterforskning etter at en lege gjennomførte en abort på en kvinnelig pasient ved en feiltagelse, melder CNN.

Den tragiske hendelsen skjedde på en klinikk i hovedstaden Seoul i sommer. Helsepersonalet blandet sammen helsejournaler og sjekket aldri kvinnens identitet før aborten ble gjennomført.

En lege og en sykepleier ble pågrepet av politiet denne uken.

- Legen og sykepleieren har erkjent skyld, sier politiet i en uttalelse.

Behandlet for spontanabort

Kvinnen besøkte klinikken sammen med ektemannen i sommer for å undersøke om hun var gravid, og det ble påvist at hun var gravid i sjette uke. Helsepersonalet fortalte at hun trengte å få en ernæringsblanding intravenøs.

Mens hun ventet på å få intravenøs behandling, skal sykepleieren angivelig ha forvekslet henne med en annen pasient som skulle behandles for en spontanabort. Den andre pasienten hadde et dødt foster i livmoren og skulle motta behandling for dette.

Sykepleieren skal dermed ha gitt anestesimiddel til feil pasient, uten å sjekke identiteten til kvinnen, ifølge The Korean Times.

Legen utførte deretter abort på kvinnen som lå i narkose, og heller ikke han sjekket identiteten til pasienten. Kvinnen anmeldte saken til politiet.

Ulovlig med abort

Abort er i teorien ulovlig i Sør-Korea. Men i april måned tok landet et steg nærmere legalisering da grunnlovsdomstolen vedtok at lovgivere må foreta en kritisk gjennomgang av dagens lovverk innen 31. desember neste år, ifølge CNN.

Under dagens lovverk er abort ulovlig og har en strafferamme på ett år fengsel. Unntak for loven gjelder foreldre som har arvelige sykdommer, når graviditeten skyldes voldtekt eller incest, eller når graviditeten anses å være livstruende for moren.

Landets helsedepartement anslår at det gjennomføres 50.000 aborter hvert år. Men det reelle tallet er trolig langt høyere, ettersom praksisen er ulovlig og ikke gir grunnlag for at det er korrekt innrapportering.