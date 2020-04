Legeforeningen advarer: Korona-tiltakene gir større helsetap for befolkningen enn selve viruset

Svært stor nedgang i aktiviteten på norske sykehus vil få konsekvenser.

Helt siden de kraftige korona-tiltakene ble iverksatt for snart en måned siden, har det vært kritiske stemmer som har ment at tiltakene for å begrense korona-smitte vil føre til større konsekvenser enn selve pandemien.

Nå roper også Legeforeningen varsku i et brev til Helsedirektoratet, melder Aftenposten.

20.000 pasienter fikk ikke planlagt hjelp - bare i Oslo

Aktiviteten på norske sykehus har stupt etter at sterke tiltakene ble utført. Bare i Oslo var det omtrent 20.000 pasienter som ikke fikk den behandlingen som var planlagt i uke 12 og 13. I snitt utføres det 140 færre operasjoner enn målet.

Sykehusene har for tiden et belegg på kun 53 prosent.

Beskjeden til sykehusene har i stor grad vært å sette det meste av operasjoner som ikke gjelder kreft og barn på vent.

- Større helsetap knyttet til manglende ordinær behandling enn selve epidemien

«Legeforeningen er svært bekymret for at helsekøene vil bli helt uhåndterlig etter krisen, men enda verre at alvorlige tilstander ikke blir behandlet og at det i befolkningen som sådan vil være et større helsetap knyttet til manglende «ordinær» behandling enn selve covid-19 epidemien», skriver de i et brev til Helsedirektoratet.

«Særlig hos avtalespesialistene har det vært en kraftig nedgang i aktivitet. Dette har etter vår oppfatning særlig skyldtes at de regionale helseforetakene nærmest har pålagt denne gruppen å legge ned virksomheten», skriver Legeforeningen.

I løpet av denne uken skal norske myndigheter vurdere hvilke tiltak som eventuelt kan lempes på etter påske. Legeforeningen ber om at en tar hensyn til at mange nå ikke får helsehjelpen de trenger.