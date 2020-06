Legemiddelgigant ligger lengst fremme med korona-vaksine - nå kan de ha en revolusjonerende medisin

Både FHI og Legemiddelverket er positive.

Når det snakkes om slutten på korona-pandemien, har det stort sett vært snakk om en vaksine.

Men ifølge Folkehelseinstituttet er det også en annen potensiell vei ut av krisen:

- Et gjennombrudd i behandlingen av sykdommen kan endre vurderingen, skriver FHI i sin risikorapport.

Foreløpig finnes det ingen skikkelig behandling av sykdommen, selv om minst én medisin ser ut til å kunne senke dødeligheten.

Les også: Studie tyder på at ebolamedisin kan virke mot korona

Bruker antistoffer til å nøytralisere viruset

Legemiddelgiganten AstraZeneca er ifølge WHOs det selskapet som har kommet lengst i utprøvingen av en vaksine mot Covid-19. De er det eneste selskapet som har kommet til fase 3-studier. De har håp om å ha en nødbruksvaksine klar til september.

Tirsdag meldte de at også de har kastet seg inn i et kappløp om å bruke antistoffer til å nøytralisere korona-viruset også etter at man har blitt infisert. De har fått med seg amerikanske DARPA (Defence Advanced Reserach Projects Agency), som i sin tid oppfant det som vi i dag kjenner som internett.

Fra før har Regeneron, Eli Lilly, Amgen og GlaxoSmithKleine meldt at de jobber med lignende løsninger.

Testet ut over 1500 antistoffer - vil kombinere to

Ifølge AstraZeneca har de testet ut mer enn 1500 forskjellige typer antistoffer (monoklonale antistoffer, mAb) som kan binde seg til koronavirusets spike-protein og på den måten hindre virusets evne til å infisere nye celler i kroppen.

AstraZeneca melder at det er tre deler av spike-proteinet som kan angripes for å nøytralisere viruset, og de vil angripe to av dem samtidig. Foto: (AstraZeneca)

- Basert på pre-kliniske resultater, har vi signert en eksklusiv lisens med seks kandidater fra Vanderbilt University som angriper SARS-CoV-2-viruset. To av disse seks vil tas med inn i klinsiske studier innen de to neste månedene, skriver de i en pressemelding.

- Umiddelbar effekt

Legemiddelgiganten mener behandlingen kan ha svært stor effekt.

- Håpet er at en antistoffbasert behandling kan nøytralisere viruset, og der med i teorien bli gitt som en preventiv medisin for de som har blitt utsatt for viruset, samt for å behandle og hindre sykdomsutviklingen i pasienter som allerede er infisert. Det har potensiale til å tilby umiddelbar effekt hos pasienten, hevder selskapet.

- Det er mulig at en fremtidig antistoff-behandling kan blir brukt som et forebyggende grep mot Covid-19 og som et tillegg til vaksiner, blant annet for personer som ikke kan ta vaksine eller som en ekstra beskyttelse for personer i høyrisiko-grupper, hevder selskapet.

Ifølge selskapet er det tre deler av det såkalte spike-proteinet i viruset som kan angripes med antistoffer. Deres planer er å angripe to av disse områdene samtidig med to forskjellige antistoffer.

- Det er forventet at kombinasjonen både vil øke effektiviteten til behandlingen og redusere konsekvensene av eventuelle mutasjoner i viruset, hevder legemiddelgiganten.

Les også: Ny studie: Derfor rammes menn hardere enn kvinner av Covid-19

- Spennende behandling

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket forteller til Nettavisen at dette kan være en lovende løsning.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket Foto: (NTB scanpix)

- Det er flere selskaper, men særlig da to store, som nå forsker på dette med å bruke antistoffer som fester seg til virusets spike-protein - eller pigg-protein som man vel ville si på norsk, sier han.

Han forteller at dette ikke er forskning som ikke er i uutforsket farvann, som blant annet Modernas mRNA-vaksinekandidat.

Les også: Vaksine-teknologien har aldri vært brukt før - nå kan den kanskje redde verden

- Konseptet er absolutt ikke eksperimentelt. Det er flere virussykdommer som behandles med antistoffer: Et eksempel er rabies, der man gjerne får både vaksine og antistoffer hvis man fryktes smittet, sier Madsen.

- Det har vært mye optimisme rundt dette, men det vi trenger nå er solid vitenskap. Det er et spennende konsept og metode de forsker på. Dette vil skille seg fra en vaksine gjennom at du vil få en umiddelbar effekt mot viruset, forutsatt at det virker, sier Madsen.

Han understreker at det den siste tiden har vært flere studier som har blitt trukket tilbake på grunn av dårlig forskning, og at det viser viktigheten av å ikke ta snarveier.

- Hvis vi er optimistiske så kan vi se resultater i løpet av 2020, sier han.

FHI: - Ingen mirakelkur

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstiuttet sier til Nettavisen at dette er et interessant spor, men at det ikke er noen mirakelkur.

- Når kroppen angripes av SARS-CoV-2 («koronaviruset»), vil immunforsvaret produsere stoffer som angriper viruset i kroppen. Disse stoffene kalles antistoffer og de er tilpasset hver type virus. De kleber seg til virusene og blokkerer den nøkkelen som virusene benytter for å låse opp døra inn i cellene våre. Dersom virusene ikke kommer inn i cellene, kan de heller ikke formere seg. Dette forsvaret tar litt tid og er ikke alltid tilstrekkelig til å slå virusangrepet raskt tilbake. Dermed blir man syk mens immunforsvaret jobber, sier han.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Flere forskergrupper og legemiddelfirmaer lager nå slike antistoffer i laboratoriet med tanke på å gi dem til syke som medisin. Tanken er å gi immunforsvaret litt hjelp i å nedkjempe virusene som er kommet inn i kroppen. Utprøvinger på pasienter er nettopp kommet i gang i regi av to legemiddelfirmaer så det vil gå mange måneder før vi vet om dette virker. En eventuell effekt vil nok være beskjeden, og den bør nok gis veldig tidlig i sykdomsforløpet. Jeg tror ikke dette blir noen mirakelkur, påpeker overlegen.

Selve konseptet med antistoffbehandling er kjent, men det er ganske nytt å produsere det på laboratoriet.

- Det er først de senere årene at det er blitt mulig å produsere nøyaktige antistoffer i laboratoriet. Utviklingen har derfor ikke kommet så langt. I desember kom resultatene fra en studie i Kongo som viste at pasienter som fikk slike antistoffer mot ebolaviruset, i større grad overlevde sykdommen, påpeker han.