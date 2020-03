Legemiddelgigant tror eksisterende medisin kan hjelpe de mest alvorlig korona-smittede

Legemiddel har vist lovende resultater. Nå skal det testes ut på flere hundre pasienter.

Roche er en av de store legemiddelselskapene, og tror de allerede sitter med et legemiddel som kan være til hjelp mot de mest alvorlig rammede pasientene av covid-19-viruset.

- Vi setter i gang en klinisk studie for å studere RoActemra for behandling av mennesker innlagt i sykehus med COVID-19 lungebetennelse, slik at vi bedre kan forstå den potensielle rollen for RoActemra i bekjempelsen av denne sykdommen, sier doktor Levi Garraway, medisinsk direktør og leder for global produktutvikling i Roche en melding.

Selve testen forventes påbegynt i starten av april, og vil trolig testes ut på rundt 330 pasienter.

Skal hindre at immunforsvaret overreagerer på lungebetennelse

Legemiddelet er et immunhemmende middel som fra før brukes mot leddgikt, og det er indikasjoner fra Kina på at middelet er nyttig.

Årsaken til at det å dempe immunforsvaret kan være bra når man er infisert av viruset, er at immunforsvaret kan overreagere og være med på å ødelegge lungene når den alvorlige lungebetennelsen setter inn.

Målet med den kliniske studien i fase 3 som nå skal gjennomføres, er å sjekke om legemiddelet kan unngå dødsfall og forkorte sykdomsforløpet.

Kan få raske resultater

Ifølge Roche vil resultatene kunne være klar uker, ikke måneder. Hvis resultatene er positive, kan legemiddelet raskt tas ibruk fordi det allerede er godkjent for andre sykdommer.

- I disse unike tider er kunngjøringen i dag et viktig eksempel på hvordan industri og myndigheter raskt kommer sammen for å forsøke å bekjempe COVID-19-pandemien, og vi vil dele resultatene så snart som mulig, sier Garraway.

Medisinen vil kun være egnet til å behandle korona-syke som utvikler lungebetennelse og som trenger sykehusinnleggelse.

