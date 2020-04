Legemiddelverket advarer mot malariamedisin: - Det er farlig

- Det er en advarsel vi gjerne vil ut med, sier legemiddel-topp.

Tirsdag kom det nye forskningfunn fra USA som er dårlig nytt for de som hadde håpet at den mye omtalte malariamedisinen hydroksylklorokin skulle være en redning for covid-19-pandemien.

Medisinen testes blant annet ut på norske sykehus i forbindelse med et større internasjonalt forskningsprosjekt, og fikk mye oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump snakket varmt om legemiddelet.

Største studien så langt

Resultatene fra det store prosjektet Norge er med på er ennå ikke kjent, men forskere i USA har nå sett nærmere på journalene til 368 militærveteraner innlagt på sykehus.

Dødsraten for pasienter som ble behandlet med malariamedisinen hydroksyklorokin var på 28 prosent, sammenlignet med 22 prosent for dem som ble behandlet med antibiotikumet azitromycin.

Dødsraten for dem som mottok standard behandling og oppfølging var 11 prosent.

Flere studier viser bivirkninger og dårlig effekt

Dette er ikke den første studien som sår tvil om medisinens egnethet til å bekjempe korona:

- De siste dagene har det kommet flere studier som viser at bruken av hydroksyklorokin ikke har fordeler for pasienter med covid-19. Vi har fått en studie fra USA som viser at pasienter som fikk hydroksyklorokin hadde økt dødelighet i forhold til de som ikke fikk det. Vi har en studie fra Frankrike som viser ingen effekt, og vi har en studie fra Brasil som viser at hvis man ga høye doser av hydroksyklorokin så fikk man alvorlige bivirkninger i form av hjerterytmeforstyrrelser og dødsfall, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Nettavisen.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket advarer mot å bruke mye omtalt legemiddel i egenbehandling mot korona. Foto: (NTB scanpix)

Advarer mot egenbehandling

Det ble tidlig i pandemien meldt at leger i Norge har skrevet ut malariamedisinen til familie og venner. Medisinen er i utgangspunktet en forebyggende medisin mot malaria, og i kombinasjon med den rosende anbefalingen fra verdens mektigste mann ga enkelte et inntrykk av at dette var noe man burde ta.

Madsen forteller at Tollvesenet har registrert en økende privatimport av legemidler fra blant annet Kina:

- Det er tydelig at mange av disse medisinene skal brukes til behandling eller forebygging av Covid-19, sier Madsen.

- Vi advarer mot dette - fordi man aldri kan være sikker på innholdet i legemiddelpakker fra utlandet. Det har vært flere tilfeller med overdose av hydroksyklorokin og klorokin. Det Europeiske legemiddelkontoret (EMA) advarer mot alvorlige bivirkninger av hydroksyklorokin slik som lavt blodsukker og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, påpeker han.

- Vårt budskap er at all bruk av hydroksyklorokin ved covid-19 bør skje under kontrollerte forhold, det vil si ved deltakelse i kliniske studier.