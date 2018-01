Leger advarer: Å holde tilbake et nys kan være farlig

Å holde tilbake et nys kan i verste fall føre til rifter i halsen, at trommehinnen ryker eller at en blodåre i hjernen sprekker, advarer leger.

Enkelte velger å blokkere luftveiene når de kjenner at et nys er på vei og dermed «svelge» hele den eksplosive kraften i nyset.

Vanligvis er det ufarlig, men i enkelte tilfeller kan det vise seg å bli svært smertefullt og direkte farlig. Dette ble nylig illustrert da en 34 år gammel mann dukket opp på legevakten i Leicester i England, med hoven nakke og ekstreme smerter.

– Pasienten beskrev følelsen av et puff i nakken etter at han prøvde å stagge et nys ved å holde seg for nesen og lukke munnen, forklarer leger i en studie publisert i det medisinske tidsskriftet BMJ Case Reports.

En CT-skann bekreftet legenes mistanke: kraften fra nyset hadde revet opp baksiden av halsen. Mannen – som nesten ikke kunne svelge eller snakke – ble innlagt på sykehus, hvor han ble matet gjennom slange og gitt antibiotika fram til hevelsen og smerten ga seg. Han ble skrevet ut etter en uke.

– Det å stoppe et nys ved å blokkere neseborene er en farlig manøver, og bør unngås, konkluderer legene bak studien.

I sjeldne tilfeller, har det å stagge nys ført til en tilstand hvor luft blir innestengt mellom lungene, «og til og med at en cerebral aneurisme sprekker». En cerebral aneurisme er en tilstand hvor en blodåre i hjernen har svulmet opp.

